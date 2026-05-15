Dos gigantes de la bachata aterrizan en Bogotá: Romeo Santos y Prince Royce traerán al Vive Claro una noche histórica

La bachata volverá a tomarse Bogotá por todo lo alto. Romeo Santos y Prince Royce confirmaron que traerán su esperada gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” a la capital colombiana con un único concierto en el país, programado para el próximo 2 de octubre de 2026 en el Vive Claro.

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El anuncio rápidamente desató furor entre los fanáticos de ambos artistas, especialmente porque se trata de una gira que ya viene causando sensación en Estados Unidos tras iniciar con un lleno total en el Fiserv Forum de Milwaukee.

Según los organizadores, el espectáculo promete convertirse en uno de los eventos latinos más importantes del año gracias a una producción inspirada en Nueva York, ciudad clave en la historia musical de ambos cantantes.

La puesta en escena incluirá visuales urbanos, medleys, pantallas gigantes y una mezcla de nostalgia y éxitos recientes que recorrerán gran parte de las carreras de Romeo Santos y Prince Royce. Además, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la química entre ambos artistas sobre el escenario, algo que ya ha sido destacado en las primeras presentaciones del tour.

Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de canciones emblemáticas como “La Diabla”, “Recházame”, “Celeste”, “Eres Mía”, “Te Robaré”, “Cancioncitas de Amor”, “Stand By Me”, “Dardos”, “Incondicional”, “Imitadora”, “La Carretera”, “Llévame Contigo”, “La Amé”, “Necio” y “El Amor Que Perdimos”.

El repertorio también incluirá temas como “Sensualidad”, “Ella Quiere Beber”, “Ven Conmigo”, “Bebo”, “La Última Carta”, “Corazón Sin Cara”, “Estocolmo”, “Darte un Beso” y “Propuesta Indecente”, canciones que marcaron generaciones y que hoy siguen acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales.

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar es “Dardos”, canción que ya supera las 117 millones de reproducciones y que se convirtió en un fenómeno viral en TikTok y redes sociales, especialmente en países como España y México. El sencillo ha logrado posicionarse en rankings globales y reforzó el impacto del álbum colaborativo de ambos artistas.

Precisamente, la gira acompaña el éxito mundial del disco “Better Late Than Never”, proyecto que ya supera las 412 millones de reproducciones y debutó en el puesto número uno del ranking global de estrenos de álbumes en Spotify. Además, varias canciones del trabajo musical lograron entrar al top 10 en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Romeo Santos inició su gira en marzo junto a Prince Royce Foto: Foto: Romeo Santos Instagram

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El álbum también recibió reconocimiento de medios especializados como Billboard y Rolling Stone, que lo incluyeron entre los mejores discos latinos del año. Por si fuera poco, el sencillo “Lokita Por Mí” se convirtió en el tema número 23 de Romeo Santos en alcanzar el primer lugar del Latin Airplay Chart.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de Ticketmaster Colombia. La preventa exclusiva para clientes Claro comenzará el lunes 18 de mayo a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta el miércoles 20 de mayo a las 8:59 a.m.

Posteriormente, la preventa para tarjeta Davivienda iniciará el miércoles 20 de mayo a las 9:00 a.m. y finalizará el viernes 22 de mayo a las 8:59 a.m. Los compradores podrán adquirir máximo cuatro boletas por transacción.

Por su parte, la venta general se abrirá oficialmente el viernes 22 de mayo a las 10:00 de la mañana con todos los medios de pago habilitados, por lo que se espera una alta demanda entre los seguidores de ambos artistas en Colombia.