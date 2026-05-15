‘Rebelde’ es considerada una de las telenovelas juveniles más exitosas y recordadas que han llegado a la televisión colombiana. Aunque la producción es de origen mexicano, tanto la historia como su elenco lograron conectar profundamente con el público del país.

Por eso, actualmente sus personajes, además de ser recordados, cuentan con millones de seguidores en redes sociales que están atentos a sus proyectos y otros detalles sobre su vida diaria.

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Justamente por esta conexión que ha logrado fortalecer con el paso de los años la actriz Anahí Puente, quien interpretó a Mía Colucci en la telenovela, varios de sus fans se mostraron preocupados luego de ver la fuerte caída que sufrió mientras realizaba su rutina de ejercicios.

Desde sus historias de Instagram, la también cantante compartió el video del instante exacto en el que sufrió la aparatosa caída y admitió haberse llevado un gran susto.

Las imágenes fueron compartidas el pasado 11 de mayo y en el video se observa a Anahí realizando su rutina de ejercicio, aparentemente desde su casa, utilizando una máquina especializada para trabajar la zona abdominal.

Durante el entrenamiento, la cantante se encontraba ejecutando varios movimientos con seguridad y habilidad; sin embargo, hay un instante en el que parece perder la fuerza en los brazos mientras permanecía suspendida en la parte alta de la máquina de pilates.

Enseguida, se ve cuando la artista, sin poder sostenerse, termina cayendo de espaldas de manera aparatosa, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores. “Y después de eso, qué creen que pasó amiguitos…”, escribió.

En el clip, también se alcanza a ver el momento exacto en el que Anahí reacciona casi de manera inmediata tras el impacto, llevando rápidamente sus manos hacia la parte baja de la espalda para sobarse, dejando en evidencia el dolor y el susto que le provocó el incidente.

Poco después, ante la ola de preguntas de sus seguidores relacionadas sobre su estado de salud tras lo ocurrido, la actriz dio un parte de tranquilidad con el mensaje: “Todo bien gracias a Dios, pero qué susto amiguitos”.

Anahí acompañó este mensaje con la imagen de una radiografía, dejando claro que, tras el accidente, decidió acudir de inmediato al médico para descartar cualquier lesión de gravedad provocada por la aparatosa caída.

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Además, horas más tarde compartió una reflexión sobre lo sucedido. “¡En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo! Gracias a Dios no pasó nada”, escribió junto con una foto en la que aparecía al lado de su esposo Manuel Velasco y sus hijos Manu y Emiliano.

“El verdadero por INVENTADA. Ahora a dar gracias infinitas y ¡gozar a mis amores! Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, agregó la actriz en una de sus publicaciones.