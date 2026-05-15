Hijastro de Catalina Gómez habló de duro diagnóstico y expuso delicado tema que vivió: “Apareció una bola”

Catalina Gómez se convirtió en una de las figuras más reconocidas del programa Día a día, consolidando una carrera que la mantiene como referente de la televisión colombiana. La presentadora antioqueña ha permanecido durante varios años vinculada al formato, participando en contenidos relacionados con bienestar, actualidad y hábitos de vida.

Catalina Gómez habló sobre desgarrador momento que vivió: “Sentí que se murió mi vida entera”

Gracias a su estilo cercano, espontáneo y profesional frente a las cámaras, la comunicadora ha logrado ganarse el cariño del público durante el tiempo que lleva el matutino al aire, el cual ya supera las dos décadas. Esa conexión con los televidentes le permitió fortalecer una relación sólida con la audiencia, que destaca constantemente sus aportes y consejos dentro del espacio de Caracol Televisión.

Sin embargo, recientemente, una noticia se robó las miradas de los fieles seguidores de Catalina Gómez, que suele ser reservada con ciertos asuntos de su vida personal. Se trató de un detalle relacionado con Lucas Sampedro, hijo de Juan Esteban Sampedro, su esposo, quien atravesó un asunto de salud considerable.

El hijastro de la presentadora vivió un preocupante episodio de salud en 2025, el cual lo llevó a replantearse muchos asuntos de su realidad y a prestarle atención a situaciones que se daban por hechas.

Lucas Sampedro, quien es periodista e integrante de Blu Radio, relató que una bola en su rostro le ocasionó instantes angustiantes y particulares, ya que se tuvo que someter a una cirugía, exámenes y procedimientos para estabilizar su salud.

“13 de mayo: Hace un año mi vida se frenó un poco. Apareció una bola en mi cachete que fue muchas cosas en poco tiempo… primero bruxismo, luego un quiste, y después la palabra que nadie quiere escuchar. Fueron días largos de exámenes, cirugía y radioterapia“, comentó en una imagen.

“Más de un mes con dolor al tragar y al hablar, lo que me dejó fuera del aire, pero que a la vez me dejó claro que tantas cosas que damos por sentadas pueden cambiar en un segundo. Hoy, un año después de la cirugía y con la tranquilidad de saber que todo quedó atrás, solo me queda agradecer. A todos los que me acompañaron, de cerca o de lejos: De corazón, gracias”, agregó, revelando el apoyo que recibió al estar alejado de los micrófonos.