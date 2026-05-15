‘Pacho’ Maturana blindó a James: relató lo vivido con el Pibe Valderrama para justificarlo

Una marea de dudas ha generado James Rodríguez para el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Su reciente paso por Minnesota United no dio garantías de que llegase bien, pero Néstor Lorenzo le tiene la confianza a tope.

En la prelista que dio el argentino el jueves pasado el 10 está, y es casi confirmado que va a estar en la convocatoria definitiva de 26 que se anunciará a principios de junio.

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A pesar de que el cucuteño no tenga la mayor continuidad, es pilar fundamental para la idea de juego que quiere poner sobre el campo Lorenzo ante Uzbekistán, RD Congo y Portugal en el grupo F de la fase de grupos.

¿Por qué mantenerlo?, Maturana responde

A Lorenzo lo han catalogado de terco, de irracional y hasta de complaciente con James por llevarlo, aunque el volante no haga méritos para ganarse dicho cupo.

En las últimas horas, Francisco ‘Pacho’ Maturana, quien fuese DT de Colombia durante le época de los 90 y acompañase a la Tricolor en la citas de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, justificó la ‘terquedad’ de Lorenzo con una situación que vivía en su momento con el ‘Pibe’ Valderrama.

"El 'Pibe' Valderrama vivió una situación similar a James Rodríguez, cuando yo lo traía a la Selección en su momento, a mí me querían echar de Colombia, porque el 'Pibe' no jugaba en Montpellier; puede que para el DT de Montpellier no fuera importante, pero para nosotros era muy… pic.twitter.com/j3kRJRKU3O — Win Sports (@WinSportsTV) May 15, 2026

En una entrevista con Win Sports, el exseleccionador nacional explicó a detalle lo que pasaba con Valderrama y por qué, aunque le fuese mal en su club, siempre lo tenía en cuenta para Selección.

“El ‘Pibe’ Valderrama vivió una situación similar a James Rodríguez, cuando yo lo traía a la Selección en su momento, a mí me querían echar de Colombia, porque el ‘Pibe’ no jugaba en Montpellier; puede que para el DT de Montpellier no fuera importante, pero para nosotros era muy importante, lo mismo pasa con James”, zanjó.

Pibe Valderrama junto a Freddy Rincón, cuando pertenecían a la Selección Colombia. Foto: AFP

Maturana es voz autorizada del balompié colombiano; cada vez que este emite un concepto se le escucha con gran recepción por la basta experiencia, así como una época en la que manejó a Colombia con resultados que se mantienen en la memoria hasta el día de hoy.

Lorenzo tiene monitoreado a James

En la rueda de prensa a la que convocó el jueves pasado la Federación Colombiana de Fútbol, el DT explicó el panorama que tiene de James a 27 días del Mundial.

“A James lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo le dije: ‘James, vos al demorarte tanto en encontrar club, lo que te pasa es que ahora no tenés minutos’”, mencionó.

Néstor Lorenzo con James Rodríguez en un amistoso contra México. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

”James esa conducta la ha tenido y le ha costado tener ritmo de juego, o sea siempre ha encontrado ritmo de juego y su estado físico ha mejorado de acuerdo a los minutos jugados. Si no jugás, vas a tener que hacer un complemento físico como para lograr un rendimiento mejor”, le habría reflexionado a su estrella.

Lorenzo además estaría haciendo un trabajo silencioso para tener a su creativo a pleno: “Él está trabajando aparte y con el preparador físico le dimos un plan, porque quiere llegar de la mejor manera. Es un jugador importante para nosotros y me consta, la responsabilidad, la disposición que ha tenido con nosotros”.