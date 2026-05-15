Primera venta de Millonarios: divulgan salida para el 2026-II que está a punto de darse

Millonarios no disputa las finales de Liga BetPlay 2026-I tras haber quedado por fuera del grupo de los ocho.

A la última fecha el elenco azul llegó con chances de clasificarse, se le dieron los resultados que necesitaba, pero no hizo la tarea que le correspondía que era vencer a Alianza FC.

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Para el aficionado azul se sintió dicha eliminación como un fracaso, mismo que requeriría para la segunda parte del año que se tomasen decisiones fuertes. Uno de los pedidos colectivos es la mejora de la nómina en posiciones puntuales.

A la par de que se pide la llegada de unos cuantos jugadores, otros estarían saliendo. Quien estaría por abrir dicha lista de bajas para el azul es Beckham David Castro, de 22 años.

Según lo informado por el periodista Guillermo Arango, de Win Sports y la FM: “El delantero Beckham David Castro (22) podría dar el salto al fútbol europeo en las próximas horas”.

Al parecer, la opción que se ha ido manejando en las últimas horas es una que beneficia a todas las partes: “En Millonarios hay optimismo por una posible venta definitiva en una negociación muy favorable para el club”.

De momento no se hace mención al club al que iría Beckham, pero por lo que se menciona podría llegar a ser uno en una liga del Viejo Continente de nivel intermedio.

Millonarios en los últimos años ha podido concretar negocios con jugadores que le pertenecen hacia el exterior, los cuales le han dejado buenos réditos económicos que le sirven para invertir en refuerzos de cara a la próximas campañas.

De la cantera de Millonarios

Dicho jugador cartagenero del que se hace mención salió del fútbol base de los capitalinos. Desde 2023 fue subido al plantel profesional, luego prestado al desaparecido La Equidad y para el Finalización de 2025 regresó a ser parte de los dirigidos por Fabián Bustos.

Su mejor temporada se dio durante el primer año, cuando alcanzó a hilar unos 40 partidos, marcar 7 goles y asistir en cuatro ocasiones.

Beckham David Castro, atacante de Millonarios Foto: Cristian Bayona

Los años siguientes no ha sido tan constante; en primer semestre de 2026, por ejemplo, tuvo acción en apenas 20 compromisos con 4 tantos y tres asistencias aportadas.

Sabiendo que no es el más tenido en cuenta de todos en Millonarios, Castro se habría abierto a la posibilidad de buscar mejores oportunidades en el exterior, apalacándose también en que aún es joven y eso atrae a los equipos para apostar por su contratación.

Con vida en Copa Colombia y Sudamericana

Luego de no poder seguir participando en Liga, a Millonarios le tocó conformarse con estar en Copa BetPlay junto a los otros eliminados como Independiente Medellín y Deportivo Cali.

En días pasados pudo dejar en el camino a Llaneros, al que le ganó por 1-0. Ahora vienen como próximos retos Patriotas (fecha 3) y luego será Boyacá Chicó (fecha 4) su rival.

En torneo internacional (Sudamericana) sigue con chances. Aún le quedan partidos ante Sao Paulo y O’Higgins. Momentamente está en la tercera posición con 7 puntos, un punto menos que el líder que es el equipo brasileño.