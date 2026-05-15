James Rodríguez parece estar recuperando al 100% su estado de forma. En Minnesota United durante sus últimos dos partidos dio un espectáculo con par de asistencias y algunas jugadas de su conocido repetorio.

Durante el juego que significó su despedida del cuadro de la MLS, el 10 nacional fue puesto como titular. A lo largo de 63 minutos fue el más influyente de los suyos, así como también el calificado más alto con 7.4 puntos.

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Y es que en el terreno de juego se notó que el mejor James, está muy por encima de sus rivales, por lo menos, en Estados Unidos.

Una cámara de un hincha desde la tribuna grabó una conducción de balón del colombiano. El volante se enfrentó hasta a cuatro rivales y ninguno lo pudo parar; dos de esos quedaron en el suelo ridiculizados por los movimientos del cucuteño.

🎩La jugadota de James Rodríguez 🇨🇴 haciendo caer un rival con un control de taco y luego superando un par más encarando.



Parece que cumplió su objetivo de recuperar el nivel para el Mundial con la Selección Colombia.pic.twitter.com/Hr9FdbNTQf — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 14, 2026

Entró en modo Selección Colombia

A punto de unirse a la Selección de Colombia para preparar el Mundial, el colombiano James Rodríguez vivió el miércoles una gris despedida con el Minnesota United al perder en casa 1-0 frente a Colorado Rapids en la MLS.

Antes del inicio del juego, el United emitió un comunicado para confirmar que el mediapunta fue liberado para que se pueda poner a las órdenes del seleccionador Néstor Lorenzo en Colombia.

“El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante la concentración y a lo largo de todo el torneo”, dijo el United en su comunicado.

De esta forma, James jugó probablemente sus últimos minutos con Minnesota en el choque del miércoles, que inició como titular.

El mediapunta, que aterrizó en febrero en el United, se ausentará de las dos últimas jornadas de la liga norteamericana (MLS) previas al parón por la Copa del Mundo de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

James Rodríguez, de Minnesota United. El Mundial 2026 será el último de su carrera. Foto: MLS via Getty Images

El efímero contrato entre James y Minnesota concluye durante ese paréntesis de la competición. El United se guardó una opción de extenderlo hasta final de año y, aunque todo apunta a que no la ejercerá, el entrenador Cameron Knowles no cerró del todo la puerta públicamente.

“Veremos cómo se va dando todo. Obviamente él tiene que centrarse en el Mundial”, dijo el técnico neozelandés en rueda de prensa. “Se acerca un mercado de fichajes en el que tenemos la posibilidad de hacer más incorporaciones. En conjunto, todo eso se evaluará durante el parón”.

“Mi postura al respecto es que, en el tiempo que hemos tenido hasta ahora, él ha sido increíble. Su profesionalidad, su impacto en los demás jugadores en el vestuario, y hemos podido ver su calidad en el campo también”, afirmó.

Muy alejado de lo que se piensa está el concepto de James Rodríguez por parte de su DT en Minnesota United Foto: Getty Images y YouTube (Minnesota United FC - Min 2:14) Postgame Presser: Cameron Knowles on the comeback win over San Diego

Este miércoles, la calidad de James no fue decisiva como en el empate 2-2 del domingo ante Austin, en el que dio las dos asistencias de gol.

Un solitario gol del brasileño Rafael Navarro en un contragolpe en el minuto 26 dio el triunfo a los visitantes en el Allianz Field, que despidió con aplausos a James al ser sustituido en el 64.

Azotado por diversos problemas físicos, el colombiano disputó en total seis jornadas con los Loons, dos de ellas como titular, con un registro de dos asistencias y ningún gol en 194 minutos.

El pasado fin de semana el exmediapunta del Real Madrid, de 34 años, ya había avanzado sus planes de abandonar Minnesota y ponerse a las órdenes del seleccionador Néstor Lorenzo a partir del domingo.

*Con información de AFP.