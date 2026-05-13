Esto dicen en Minnesota United por el adiós de James Rodríguez: compañero habló y se sinceró

Todo sigue apuntando a que son los últimos días de James Rodríguez en Minnesota United, pues se uniría a la Selección Colombia a mediados de este mes de mayo, y con miras a prepararse de cara al Mundial 2026. Esto según informan desde la prensa estadounidense.

James Rodríguez con los colores del Minnesota United. Foto: Getty Images

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Sin embargo, y a pesar de que el paso de James Rodríguez por Minnesota United sería bastante corto, el colombiano dejó huella. Fueron casi tres meses con The Loons, pero uno de sus compañeros habló con la prensa y se mostró feliz de haber compartido con el colombiano.

“Es increíble. Lo vamos a extrañar” - Anthony Markanich sobre James Rodríguez

“¿Cómo describirías los tres meses con Minnesota United de James Rodríguez?”, le preguntaron a Anthony Markanich, lateral izquierdo de The Loons, en charla con la prensa de la MLS.

“Es increíble, es un gran personaje (...). Habla con todo el mundo, lo cual es increíble. Es un gran jugador y ayuda a los chicos más jóvenes”, arrancó afirmando Markanich

Y siguió: “Es increíble. Creo que todos los vamos a extrañar. Especialmente cuando llegó a asistir, cambió de juego. Es un diferente”.

“¿Aprendiste algo de él, entrenándote con él durante estos meses?“, le preguntaron a Markanich, y no dudó en responder: “Para mí, personalmente, solo lo veo. Lo que hace sin el balón, con en el balón. Es increíble”.

Before departing for Colombia, James Rodríguez gets glowing praise from #MNUFC teammate Anthony Markanich 🇨🇴



"He's amazing. A great character...talks to everyone, great locker room guy who helps the younger guys. We are all going to miss him"



"Es increíble. Un gran personaje...… pic.twitter.com/o0z3NiemFi — Jillian Sakovits (@JillianSakovits) May 13, 2026

James Rodríguez: desmintió su retiro y piensa en el Mundial 2026

En los últimos días surgió un rumor que revelaba el supuesto interés de James Rodríguez por retirarse después del Mundial 2026. Sin embargo, en diálogo con Apple TV, el cucuteño desmintió eso y afirmó que solo él dirá cuándo parar.

“No sé quien dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar vistas, likes. Creo que se deben informar más, el único que va a saber hasta dónde quiere jugar voy a ser yo y en su día lo voy a decir, me quedan un par de años más”, fueron las palabras del 10.

¡Las palabras de James Rodríguez 🇨🇴 con @soyantosports!



¿Se retira? El colombiano habló de su gran partido con el @MNUFC, de su futuro y de lo que hará tras el Mundial 2026. pic.twitter.com/feg7rAIErX — MLS Español (@MLSes) May 11, 2026

Lo cierto es que James Rodríguez sigue siendo el capitán de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, tal como desde que llegó el argentino a La Tricolor. Por tanto, la presencia del 10 en el Mundial 2026 sería casi un hecho.

Ahora bien, la expectativa está en que tenga una buena forma física de cara a la cita orbital, por lo que cuenta con un par de semanas para lograrlo.

Su hospitalización a finales de marzo y principios de abril, la falta de ritmo, las críticas y más: James dejaría todo eso atrás y entraría en modo Selección Colombia con el objetivo de brillar en la cita orbital.