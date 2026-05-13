Ranking de goleadores históricos de Colombia: Hugo Rodallega en el club de los 300 y mira a Dayro, Falcao y Bacca

Santa Fe se hizo grande ante su gente y goleó 4-0 al América de Cali en El Campín de la ciudad de Bogotá, en partido válido por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay. Un marcador global que quedó 5-1 a favor de los cardenales que en la ida, disputada en la capital del Valle del Cauca, habían sacado un valioso empate a un tanto y con Hugo Rodallega también como protagonista.

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Y es que Hugo Rodallega clasifica como una de las figuras del semestre en la Liga Betplay y es de los futbolistas más reconocidos del último tiempo en el fútbol colombiano tras lo hecho con la camiseta roja. Ante América de Cali volvió a mostrar su casta goleadora y se anotó un triplete para la historia, suficiente para aumentar su espectacular racha en su carrera deportiva.

Lo hecho por Rodallega lo tiene en boca de todos los hinchas, medios y programas. Es el alma y capitán de Santa Fe y ahora coloca su mirara en la estrella 11 del club. Hugo planea ser campeón antes del Mundial 2026, lo que también le permitiría aumentar su número de goles. Ya está en el club de los 300, donde realmente se encuentra una lista exclusiva de cracks.

Hugo Rodallega, figurón con Santa Fe ante América de Cali. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El delantero de 40 años, con el triplete ante el América, ya acumula 302 goles en su brillante carrera deportiva y planea cosas más ambiciosas. La idea, por ahora, es seguir la buena racha con Santa Fe, en un semestre con serias opciones de ser campeón en Colombia.

Los 302 goles de Hugo Rodallega en su carrera

Independiente Santa Fe (Colombia): 73 goles

73 goles Wigan Athletic (Inglaterra): 24 goles

24 goles Akhisar Belediyespor (Turquía): 25 goles

25 goles Trabzonspor (Turquía): 35 goles

35 goles Denizlispor (Turquía): 20 goles

20 goles Deportivo Cali (Colombia): 12 goles

12 goles Deportes Quindío (Primera A - Colombia): 20 goles

20 goles Necaxa (México): 16 goles

16 goles Monterrey (México): 3 goles

3 goles Atlas (México): 1 gol

1 gol Fulham (Inglaterra): 20 goles

20 goles Bahia (Brasil): 19 goles

19 goles Selección Colombia (Mayores y Sub-20): 34 goles (incluyendo su récord de 11 goles en el Sudamericano Sub-20 de 2005).

Ranking de goleadores históricos de Colombia

El listado lo lidera Dayro Moreno, activo con Once Caldas, con 382 anotaciones, sigue Radamel Falcao García que está en Millonarios y Carlos Bacca empata en el tercer puesto con Víctor Hugo Aristizábal. Rodallega cierra el Top 5 con 302.