Nicky Jam ‘paralizó’ la avenida 30: se subió a TransMilenio, improvisó rimas y así reaccionaron los pasajeros

En una jornada que rompió la cotidianidad del transporte masivo en la capital, el reconocido cantante de género urbano Nicky Jam se movilizó este miércoles, 13 de mayo en el sistema TransMilenio.

El artista, que se encuentra en la ciudad promocionando su próxima presentación en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, cambió los vehículos de lujo por un bus articulado, generando una reacción inmediata entre los pasajeros que transitaban por la avenida 30.

¿Campanas de boda? Carlos Báez y Francisca Estévez sorprenden al anunciar un paso muy importante de su relación

El recorrido, que según reportes de redes sociales y transmisiones en vivo del propio artista se concentró en el eje vial de la NQS Avenida 30, tuvo como punto culminante la estación Campín – UAN.

Acompañado por su colega y hermano Valentino, así como por su esposa Juana Valentina Varón, el intérprete de “El Perdón” utilizó el sistema no solo como medio de transporte, sino como una plataforma de interacción directa con sus seguidores.

Durante el trayecto, el ambiente habitual de un miércoles por la tarde se transformó en un escenario improvisado. Nicky Jam fue captado interactuando con un rapero local que se encontraba trabajando en el articulado, sumándose a una sesión de improvisación que fue celebrada por los presentes.

Este gesto ha sido interpretado como un retorno simbólico a las raíces del artista, quien en diversas ocasiones ha relatado sus inicios humildes antes de alcanzar el estrellato global.

La presencia del artista en el sistema de transporte masivo no fue casual. El evento hace parte de la expectativa generada por su concierto programado para el 6 de junio de 2026.

De acuerdo con la información oficial de la gira, este será su primer concierto en solitario en el máximo escenario deportivo de los bogotanos, un hito en su carrera tras años de exitosas presentaciones en festivales y otros recintos del país.

“Bogotá, los amo”, fueron las palabras del cantante al descender del bus, en medio de un operativo civil espontáneo conformado por fanáticos que buscaban una fotografía o un video del momento.

La escena, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok e Instagram, muestra a un Nicky Jam receptivo, respondiendo con humor a las dinámicas propias del sistema de transporte bogotano.

Para los seguidores del género urbano, el paso por TransMilenio fue el recordatorio de que la venta de entradas para su espectáculo ya está en marcha. Según los datos proporcionados por la organización del evento, la preventa inició el pasado 3 de marzo, mostrando una alta demanda que refleja la vigencia del puertorriqueño en el mercado colombiano.

“Me hervía la sangre”: Jessi Uribe relata cómo confrontó a un niño de 12 años que atacó a su familia

Los precios de las entradas presentan un espectro amplio para los asistentes:

Localidades económicas: Desde los 148.600 pesos colombianos.

Desde los 148.600 pesos colombianos. Zonas de experiencia y Palcos: Hasta los 8.262.000 pesos colombianos.

Es importante destacar que, como es habitual en eventos de esta magnitud, los precios pueden fluctuar de acuerdo con la oferta, la demanda y las etapas de venta establecidas por la tiquetera oficial.

La relación de Nicky Jam con Colombia, y específicamente con Medellín y Bogotá, ha sido fundamental en su resurgimiento artístico a mediados de la década de 2010. Temas como “Hoy voy a beber”, “Mil lágrimas” y “Travesuras”, las mismas que tarareó durante su viaje en el trasmilenio, marcaron su consolidación tras una pausa en su carrera. Su elección de utilizar TransMilenio se alinea con una estrategia de marketing de “proximidad”, buscando desmitificar la figura de la estrella inalcanzable y conectar con la base de su audiencia.