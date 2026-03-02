Gente

“A él le dieron un balazo en la pierna”: la inesperada revelación de Nicky Jam sobre la discapacidad de Daddy Yankee

Nicky Jam comparte anécdotas sobre su vínculo con Daddy Yankee y confirma los detalles de su esperado concierto en el Estadio El Campín.

Valentina Rueda Rodríguez

2 de marzo de 2026, 4:58 p. m.
Nicky Jam revela detalles inéditos de su histórica relación con Daddy Yankee.
Nicky Jam revela detalles inéditos de su histórica relación con Daddy Yankee. Foto: x

El reconocido exponente del género urbano, Nicky Jam, ha vuelto a ser el centro de atención en Colombia tras su reciente participación en un programa de entrevistas The Juanpis Live Show. El artista de origen puertorriqueño compartió detalles de su trayectoria profesional y rememoró anécdotas de su compleja pero estrecha relación con Daddy Yankee, figura clave en sus inicios musicales.

El vínculo con el “Big Boss”: humor y respeto

Durante la conversación, Nick Rivera Caminero, nombre de pila del artista, recordó los años en los que formó junto a Daddy Yankee el icónico dúo ‘Los Cangris’. Nicky Jam se refirió a una condición física de su colega, derivada de un impacto de bala que Yankee recibió en su juventud en Puerto Rico, incidente que le dejó una limitación permanente en una de sus piernas.

Según lo expuesto en la entrevista, Nicky Jam relató en tono jocoso cómo solía bromear con la movilidad de su compañero:

“Ya yo sabía que Yankee era cojo; a él le dieron un balazo en la pierna años atrás y tenía que usar un calzo que le ponía al tenis para poder caminar derecho. (…) Yo le escondía el calzo… ahora puedo decir estas cosas porque está con Dios y no puede molestarse ni nada”, explicó el cantante, haciendo alusión a la reciente conversión de Daddy Yankee al cristianismo y su retiro de la música urbana.

Estas declaraciones, aunque narradas desde la amistad que ambos han profesado durante décadas, ofrecen una mirada diferente sobre los desafíos físicos que el intérprete de ‘Gasolina’ enfrentó durante su carrera.

Colombia: El “segundo hogar” y un hito en su carrera

El artista ha reiterado en múltiples ocasiones que considera a Colombia, y específicamente a Medellín, como el lugar que le brindó una segunda oportunidad profesional tras sus años de crisis personal y artística a mediados de la década de los 2000.

Este vínculo emocional se materializará el próximo 6 de junio, fecha en la que Nicky Jam se presentará por primera vez en solitario en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este evento es considerado un hito para el cantante, al tratarse de su primer concierto de formato estadio en el país que impulsó su renacimiento musical.

Detalles de la boletería para el concierto en Bogotá

El angustiante relato de Catalina Otálvaro tras ataque con misiles en Dubái: “Pensé que me iba a tocar vivir una guerra”

Para los seguidores del intérprete de éxitos como El amante y Travesuras, la organización del evento ha confirmado el cronograma de venta de entradas. El proceso se llevará a cabo de la siguiente manera:

  • Preventa: Iniciará el 3 de marzo a partir de las 10:00 a.m.
  • Venta general: Estará disponible desde el 4 de marzo.

El evento promete ser un recorrido por la evolución del reguetón, desde los clásicos de la vieja escuela hasta sus producciones más contemporáneas, consolidando la posición de Nicky Jam como uno de los pilares del género que transformó la industria musical latina.

