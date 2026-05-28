El cantante de reguetón Nicky Jam se presentará en Bogotá el próximo 6 de junio de 2026 en un concierto que reunirá a miles de asistentes en la capital. Ante la expectativa por la movilidad y el acceso al evento, TransMilenio y las autoridades distritales dieron a conocer recomendaciones, horarios especiales y alternativas de transporte para facilitar el ingreso y la salida de los asistentes.

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De acuerdo con la información entregada por el Distrito, TransMilenio implementará una operación especial para apoyar la movilidad durante el concierto de Nicky Jam. El sistema anunció refuerzos en rutas troncales y servicios adicionales al finalizar el evento para facilitar el regreso de los usuarios hacia diferentes sectores de Bogotá.

El estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los principales escenarios para eventos de este calibre, vibrará con el tour del ‘Nicky’, quien considera a Colombia como su segundo país y brindará un show a la altura de las circunstancias.

Por esa razón, las autoridades recomendaron a los asistentes utilizar el transporte público y planear con anticipación sus desplazamientos para evitar congestiones en los alrededores del recinto; adicionalmente, quienes se dispongan a movilizarse en sus vehículos particulares.

TransMilenio informó que las estaciones más cercanas al estadio serán Campín - UAN y Movistar Arena, ubicadas en la troncal de la NQS; serán los puntos más concurridos desde donde los usuarios podrán movilizarse caminando hacia el escenario del evento. Además, se habilitarán servicios especiales de salida una vez termine el concierto.

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Entre las rutas troncales anunciadas para la evacuación de asistentes aparecen servicios con destino hacia portales como Norte, Suba, Américas, Sur y Eldorado. La operación especial busca facilitar el retorno de personas hacia distintas zonas de la capital una vez finalice la presentación del artista. Sin embargo, es importante destacar que no habrá servicios de alimentadores.

Las autoridades también recomendaron a los ciudadanos mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave para agilizar el ingreso al sistema y evitar contratiempos durante la salida del concierto. Asimismo, pidieron seguir las indicaciones del personal logístico y de movilidad que estará desplegado en los alrededores del estadio.

Nicky Jam sorprende en TransMilenio. Foto: x

Además de las medidas de transporte, el Distrito recordó algunas recomendaciones generales para quienes asistirán al evento. Entre ellas aparecen llegar con anticipación, utilizar ropa cómoda, hidratarse adecuadamente y revisar previamente los objetos permitidos y restringidos dentro del escenario.

Nicky Jam es uno de los artistas más reconocidos del género urbano en América Latina y Estados Unidos. El cantante ha lanzado éxitos como “El perdón”, “Hasta el amanecer” y “Travesuras”, consolidando una trayectoria internacional dentro del reguetón y la música urbana.