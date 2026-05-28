Una verdadera tragedia se registró al interior de la sede A del Colegio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, en Bogotá. Un estudiante de 16 años murió después de supuestamente recibir un golpe cuando jugaba con otro compañero al boxeo.

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La víctima fue identificada como Johan Manuel Percy y su familia habló en Noticias Caracol para exigir una investigación que permita esclarecer cómo habría ocurrido todo.

De acuerdo con el medio mencionado, los estudiantes se encontraban en clase y salieron al descanso, lo que aprovecharon para sacar unos guantes y practicar peleas. En medio de esto, un compañero le pegó en el pecho a Johan, quien cayó y tras esto se levantó.

Sin embargo, después de algunos minutos habría fallecido al interior de la institución. “Él se levanta, dice que está bien y posteriormente se desgonza”, contó Ángela Herrera, una de las hermanas de la víctima.

Todo ocurrió en medio del descanso que tenían en la institución. Foto: Noticias Caracol

“Cuando ya el colegio se comunica con el papá, él llega y en ese momento mi hermanito ya se encontraba muy grave”, agregó.

Una vez el progenitor arribó al sitio, trasladaron al joven hasta un centro médico, pero allí llegó sin signos vitales. Por lo mismo, la familia del Johan denuncia que habría fallecido en el colegio.

“Tuvieron que esperar a que llegara la ambulancia; esto ocurrió a las 9:30 de la mañana y hacia las 10:00 ya estaba el niño en la clínica, pero nos dijeron que en efecto él había llegado sin signos vitales”, indicó otra de las hermanas.

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La mujer aseguró que los mismos estudiantes fueron los que en un inicio auxiliaron al joven tras el golpe. Según comentó la familiar, los compañeros le pusieron un poco de alcohol en la nariz y esto ayudó a que la víctima reaccionara, pero poco después se volvió a desplomar.

La hermana de Johan también contó que los directivos de la institución educativa nunca llamaron a la ambulancia, sino que fueron los estudiantes. Por lo mismo, la familia de Johan denuncia que no se atendió el caso como se debería.

Por todo esto, le hicieron un llamado a las autoridades para que hagan una investigación que ayude a esclarecer todo en su totalidad. “Se supone que un colegio no debería permitir que un niño esté jugando boxeo con otro”, declaró una de las hermanas.

“Estamos detrás de saber qué fue lo que pasó realmente porque nosotros como familia nos sentimos desamparados”, añadió otra de las mujeres.

La Policía confirmó que ya se encuentra al frente del caso y están realizando todas las investigaciones pertinentes. Por su parte, el joven que le dio el golpe a Johan se encuentra vinculado en el proceso, con el fin de establecer su responsabilidad en lo ocurrido.