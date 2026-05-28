Caleb Shomo, cantante estadounidense, quedó en el centro de la polémica, luego de revelar su orientación sexual, tras 14 años de matrimonio con Fleur Shomo, una famosa actriz y creadora de contenido. El hombre, recordado por ser voz en el rock, compartió un comunicado oficial, abriendo su corazón con respecto a un detalle íntimo.
Según quedó registrado, el artista mencionó que, durante mucho tiempo, navegó en su interior para dar con su identidad, llevando un proceso complejo para descubrir que realmente era homosexual.
“Ha habido mucha especulación en torno a mi vida personal últimamente y me siento obligado a dejar las cosas claras antes de que afecte aún más a los que amo. Esto es algo que he estado desempacando y teniendo en cuenta en mi vida durante bastante tiempo. Ha sido difícil navegar por los sentimientos que rodean el tema y averiguar qué hacer con este hecho”, dijo.
“Cuando se trata de mi arte siempre me he esforzado por perseguir quién soy en la parte más profunda de mi alma de álbum en álbum. Como pudiste deducir si has seguido a la banda en los primeros años, hay 4 álbumes sobre la exploración de mi educación religiosa, depresión, odio a sí mismo, autodesprecio y desesperanza. Estoy agradecido por todos esos álbumes, pero me siento avergonzado a veces que no me permitía realmente desenterrar las raíces durante tanto tiempo”, agregó en el post.
El vocalista de la banda de heavy metal Beartooth no dudó en mencionar que sufrió bastante en el silencio, lidiando con sus emociones y deseos lejos del foco público. A esto le agregó que su próximo trabajo se enfocará en expresar lo que lleva por dentro.
“Pasé una década enterrando sentimientos con el alcohol, y honestamente cuando decidí dejarlo y concentrarme en explorar por qué me sentí así durante mucho tiempo, ha sido un camino directo para que me reconcilie con mi sexualidad con la esperanza de que eventualmente me lleve a experimentar amor propio. Una cosa que decidí antes de escribir una sola nota o letra del próximo álbum es que pase lo que pase, me expresaré de todo corazón y plenamente. Dondequiera que me lleve, lo seguiré. Solo haré lo que me haga feliz en el nivel más profundo y lo que sea la representación más honesta de quién soy”, escribió.
Para finalizar, Caleb Shomo fue puntual en su mensaje para todos aquellos que viven una situación similar, mencionando ese proceso personal que atravesó para alcanzar este equilibrio en su presente.
“Creo que es imposible amar cada parte de ti cuando no te enfrentas a cada parte de ti de frente. Estoy tratando de finalmente estar orgulloso de lo que soy y creo que esta es una parte masiva de ese viaje. A aquellos que me han mostrado amor, empoderamiento a través de vivir la vida libre y abiertamente en mi presencia, apoyando a la comunidad queer, o simplemente diciéndome que me aman, sea quien sea, estoy para siempre en deuda con ustedes y espero que sepan lo que significan para mí. Ánimo a cualquiera que esté luchando con lo que es a que se dé gracia. Ten paciencia. Sé honesto contigo mismo. Haz el trabajo duro en lugar de enterrarlo lo más profundo que puedas físicamente pensando que cambiará como yo lo hice. Retener esas cosas solo te hace daño a ti y a los que te rodean”, concluyó.
En cuanto a Fleur Shomo, su esposa, se conoció lo que opinaba al respecto, centrándose en la sinceridad que transmitía con este cierre amoroso. La creadora de contenido reaccionó y expuso su sentir, indicando cuánto lo amaba.
“Siempre querré amar, proteger y apoyar a Caleb. He cuidado más de su bienestar a lo largo de los años que de cualquier otra cosa en el mundo. Soy la única persona que tiene que lidiar con la dualidad de esta situación. Apoyarlo mientras pierdo todo lo que ha sido increíblemente difícil de resolver. Puedes amar y apoyar a tu persona en el momento más difícil de su vida, mientras también te destruyes por completo y te pierdes a ti misma a la vez...”, dijo.
Fleur Shomo, l'épouse de Caleb Shomo de Beartooth, a réagit sur Instagram à l'annonce hier du coming out de son mari :
“Nuestros casi 14 años de matrimonio fueron maravillosos y llenos de mucha diversión, aventura y amor. Nadie sabrá nada sobre nuestro matrimonio como nosotros. Y nadie puede realmente saber qué profundidades de amor existen entre dos personas a menos que sean esas personas. Ya lo extraño a él y a mi esposo más que a nada. Nuestra historia fue buena. Y ahora ha terminado”, aseveró.
