Natalia París reveló que es demisexual y contó cómo lleva su celibato: “Esperanza Gómez se queda en palotes”

La modelo comentó acerca de su orientación sexual y aclaró cómo se encuentra su vida amorosa.

29 de septiembre de 2025, 8:45 p. m.
Natalia París habló sobre su intimidad y las relaciones personales.
Natalia París se posicionó como una de las figuras más representativas del modelaje en Colombia, alcanzando reconocimiento gracias a su trabajo con prestigiosas marcas y fotógrafos de renombre. Durante años, la paisa se mantuvo en la cima de su carrera, recibiendo elogios y la admiración de un amplio público.

No obstante, con el tiempo, decidió explorar otros caminos y reinventarse profesionalmente, dando un giro hacia la música como DJ y productora. Esta nueva etapa también le abrió puertas importantes, llevándola a presentarse en escenarios internacionales de gran nivel, entre ellos, Dubái.

Sin embargo, recientemente, Natalia París acaparó las miradas de los curiosos con una nueva entrevista que concedió a Eva Rey para Desnúdate con Eva, donde habló sobre su vida sentimental actual. La artista hizo una revelación, la cual generó intriga en los espectadores.

Natalia París y sus teorías sobre inteligencia y físico.
Contexto: Sandra Mazuera, famosa presentadora de ‘Bravíssimo’, reveló que es sapiosexual; ¿qué significa esto?

De acuerdo con lo que contó, en este instante de su vida está soltera, llevando un escenario tranquilo y alejado de los vínculos sentimentales. Allí, explicó que se consideraba demisexual, una orientación que se basa en los sentimientos al momento de intimar o sentir un deseo sexual.

“Estoy soltera, llevo dos años soltera. Es el periodo más largo que he estado sola”, dijo al inicio.

Yo tengo una forma de ser que se llama demisexual. A ti no te interesa el sexo ni nadie, pero cuando te enamoras, mejor dicho, Esperanza Gómez se quedó en palotes”, agregó, explicándole a la presentadora sobre esta forma de llevar su vida.

Natalia París, quien también ha contado sobre sus experiencias amorosas del pasado, indicó que llevaba dos años en celibato, pues no está interesada en nadie.

Sí, dos años en celibato. Nadie me ha gustado. La verdad estoy como que nadie me interesa ni nada. Uno se va volviendo más exigente cada vez. Cuido mi energía. Cuando llegue el man, vuelvo a activarme en todos los sentidos. Estoy relajada. Ser demisexual llega como a ser asexual, no pienso en sexo, no me hace falta, no me gusta ningún hombre. Pero no significa que cuando me enamore, como te digo, la esposa de Nacho Vidal se queda en palotes”, afirmó.

La celebridad reafirmó que continuaba en el proceso personal, cuidando sus energías y siendo más exigente al momento de entablar un vínculo con un hombre.

