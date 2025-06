Natalia París habló del padre de su hija y contó cómo abordó el tema con ella: “Lo que uno le tiene que hablar a los hijos”

“Yo siempre crecí pensando que a uno no le hacía falta lo que uno no había conocido. Pero, ya de adulto, en mis relaciones con los hombres sí me di cuenta de que esa imagen paterna sí me hizo falta, porque a lo mejor entrega uno demasiado. Se enamora uno de más, como queriendo llenar un vacío en el inconsciente. Y pues amar tanto que te olvidas de amarte a ti mismo, ha sido un error”, agregó.