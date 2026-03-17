Natalia París reveló los rasgos del espectro autista con los que se identifica: “Me causa estrés”

Natalia París es una de las modelos y DJs colombianas con mayor reconocimiento en la actualidad, pues a lo largo de los años ha logrado consolidar su carrera y posicionar su nombre con más fuerza en redes sociales.

Esto ha generado que millones de personas se interesen en conocer detalles de su vida personal, así como de sus vivencias cotidianas.

Natalia París confesó identificarse con el espectro autista. Foto: Instagram: @nataliaparisartist

En una reciente entrevista, la mujer paisa reveló que en los últimos años se ha sentido identificada con algunos rasgos de personas diagnosticadas con autismo, pues asegura tener sentidos más desarrollados que le permiten experimentar sensaciones y reacciones que no todos perciben.

Esto generó dudas entre sus seguidores, quienes, a través de una reciente dinámica de preguntas y respuestas, la cuestionaron con el fin de obtener más información al respecto.

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“Una cosa muy autista, por ejemplo, es que soy muy sensible a muchos estímulos que mucha gente no nota. Por ejemplo, cuando el cargador del celular está conectado a la luz y no está conectado al celular, ¿ustedes han escuchado el sonido que sale de ese cargador?, casi nadie percibe ese sonido, yo lo siento", confesó frente a su comunidad.

Por otro lado, indicó que se siente sobreestimulada cuando percibe que muchas personas se dirigen a ella al mismo tiempo, lo que le genera confusión al no saber a quién prestar atención.

“Imagínense cómo tengo mi sensibilidad auditiva. Sobre todo cuando mucha gente está hablando. Yo, por ejemplo, nunca voy a la peluquería, nunca, porque no me aguanto tres, cuatro secadores sonando al mismo tiempo; eso a mí me causa un estrés enorme. Y bueno, muchas cosas autistas, un tema nuevo para mí y encantador”, le confesó a sus admiradores.

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En respuesta, algunos usuarios compartieron sus experiencias personales y los síntomas que han experimentado:

“Yo escucho el sonido de la corriente de la luz y del televisor cuando está conectado”; “Yo escucho el sonido del corazón cuando una persona me mira”; “Yo me estreso al oír masticar a los demás” y “Yo escucho el sonido de las antenas” son algunas palabras que se leen.