Natalia París confesó particular e inusual gusto que tiene con los hombres: “Cuando estoy muy enamorada”

Natalia París logró conquistar a millones de personas desde hace varios años gracias a su trabajo en el mundo del modelaje, participando en importantes pasarelas y eventos. Su imagen y estilo marcaron a toda una generación, lo que la posicionó como una de las figuras más recordadas de esta industria en Colombia.

Natalia París reveló que es demisexual y contó cómo lleva su celibato: “Esperanza Gómez se queda en palotes”

A pesar de la sólida carrera que construyó en ese ámbito, la paisa decidió explorar otros caminos ligados al arte y la música, enfocándose especialmente en la electrónica. En esta nueva etapa, se dio a conocer como productora y DJ, mostrando una faceta distinta de su talento y llegando incluso a presentarse en escenarios internacionales.

No obstante, recientemente Natalia París volvió a despertar la curiosidad del público luego de conceder una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, en la que habló sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional, lo que produjo una nueva conversación entre quienes siguen de cerca su trayectoria.

Uno de los puntos que más alboroto causó fue la confesión que hizo con respecto a un gusto particular que tenía con los hombres. La modelo indicó que, aunque era inusual, le encanta un olor específico en sus parejas.

Según recogió Tropicana, la paisa, en un clip, habló con total naturalidad sobre el olor que emanaban los hombres en ciertos casos. La famosa indicó que sentía un gusto por la “chucha” u aroma corporal de los hombres, producto del sudor.

“Algo muy personal de los olores es que también me gusta la chuchita. Cuando estoy muy enamorada y al otro día de una fiesta tu novio tiene así como un olor a chuchita, pues ahí yo ya quedo flechada de amor”, dijo entre risas.

Al decir esto, una usuaria respaldó sus palabras, al explicar lo que ella consideraba atractivo de ese olor. “Eso no es olor a chucha, es una mezcla entre sudor y perfume que me encanta de mi hombre. El olor a macho es lo mejor”, dijo.

Cabe aclarar que Natalia París, desde hace mucho tiempo, ha estado en el foco de miradas, precisamente por el ámbito amoroso. Sus declaraciones sobre estos vínculos suelen llamar la atención, llevando a que más de uno se sienta identificado.

“El amor es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Uno debe sentirse enamorado de uno mismo siempre, pero cuando llega otra persona es como enamorarse más de uno mismo”, comentó.