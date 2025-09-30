Natalia París indicó que tendría autismo tras consulta que le hizo a ChatGPT: “Yo descubrí muy tarde”

Natalia París, desde hace varios años, cautivó a millones de personas con su trabajo en el modelaje, recorriendo pasarelas y escenarios importantes. Su rostro cautivó a toda una generación, logrando marcar huella con su estilo.

Pese a la sólida trayectoria que construyó, la paisa indicó que se encaminó por un espectro más artístico y musical, navegando en la música electrónica. En esta faceta como productora, se dio a conocer de un modo distinto, llegando a espacios internacionales.

Sin embargo, recientemente, Natalia París volvió a llamar la atención de los curiosos con una nueva entrevista que concedió a Eva Rey, para Desnúdate con Eva, donde aprovechó para contar sobre su vida privada, sus procesos personales y detalles que no había mencionado antes.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la DJ indicó a la presentadora que había descubierto hace poco que tenía, supuestamente, un trastorno mental. Su análisis se dio por la consulta que hizo a una inteligencia artificial, la cual arrojó detalles que ella asimiló con sus comportamientos.

Natalia París aclaró que no recibió ningún diagnóstico médico con respecto al autismo que creía que tenía, pues únicamente se basó en un test que arrojó la herramienta. La celebridad mencionó que veía cosas positivas de esta condición, ya que desarrollaba actividades de una manera distinta.

“Sí, yo descubrí muy tarde, a esta edad, que yo tengo autismo. No lo tengo diagnosticado, pero es que tú ya le preguntas a ChatGPT y haces un test largo y, sobre todo, en el autismo tenemos algo que muy bueno, termina siendo muy bueno, que es el hiperfoco, en un tema que tú te obsesionas con el tema tanto que te vuelve muy bueno”, comentó.

Natalia París indicó en la charla que está en uno de sus mejores momentos en la actualidad, disfrutando de su soltería, de sus proyectos y sus energías. La modelo no dudó en mencionar un poco de sus procesos, los cuales la llevaron al punto donde se encuentra ahora.

Es importante aclarar que ChatGPT no está capacitada para dar ningún tipo de diagnóstico médico, y menos en cuestiones de salud mental. Para este tipo de casos se recomienda acudir a un experto que pueda tratar los síntomas y detalles de cada paciente.

¿Qué es el autismo?

Según lo registrado por Medline Plus, se conoce como Trastorno del Espectro Autista (TEA), el cual afecta las habilidades y dinámicas de una persona. Mayo Clinic indica que va de la mano con los patrones de comportamiento, afectando la relación y desenvolvimiento con la sociedad.