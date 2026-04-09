Natalia París sacó pecho por cercanía con Abelardo de la Espriella y le hizo reclamo: “Muy creído, muy cotizado”

Natalia París se ha convertido en una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento de Colombia. Actualmente, Natalia es modelo y también DJ, incluso se hace llamar la reina del afro house.

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Pese a que los intereses de Natalia son muy variados, en los últimos días ha dejado ver que le llama la atención la política, más que nada por el aprecio y cariño que le tiene a uno de los candidatos, al abogado Abelardo de la Espriella.

Recientemente, Natalia París estuvo comunicada con la periodista española Eva Rey, en el programa radial Tarde, pero llego, de la FM, y allí, habló un poco de Abelardo de la Espriella y de cómo, según ella, está muy “creído” y que por eso no le contesta los mensajes.

Desde un inicio, Natalia París ha dejado claro su apoyo al candidato y en esta charla mencionó que ha tratado de contactarse con él, y que no lo ha logrado.

“Obviamente, está muy creído… Muy cotizado. No, no me ha contestado y le he mandado como mil mensajes que lo amo, que lo amo, que lo amo [sic]”, dijo la modelo.

Aparte de esto, Natalia aseguró que comprende que el candidato esté desconectado, ya que está concentrado en su campaña política.

Natalia París, famosa modelo y productora musical. Foto: YouTube Desnúdate con Eva / Montaje SEMANA

“Yo tengo el nuevo teléfono y yo sé que él me quiere mucho, pero pues está en ese compromiso tan divino con el país… Yo no sé cómo hace y así mismo va a ser de presidente”, añadió.

En la cuenta de Instagram del candidato presidencial se publicó un video en el que se escucha el reclamo de Natalia París y una llamada que él le hace para hablar, preguntarle por la familia y agradecerle por el apoyo que le brinda.

“Qué hubo, pues. Oye, mi amor, todo el mundo diciéndome: ‘Oye, Natalia París salió en un programa con Eva Rey diciendo que tú no le contestas el teléfono’, y yo te escribo de mi teléfono y tú no me contestas el teléfono nuevo. ¿Cómo estás tú, mi amor?“, dijo Abelardo de la Espriella.

“Bien, queriéndote mucho. Muchas bendiciones, cuídate mucho”, le pidió Natalia, afirmando que en el mundo en el que vive hay muchos peligros.

“Gracias, mi amor lindo. Pa’lante, tú sabes que yo estoy hecho de otro material, conmigo no, yo llegué tarde a la repartición del miedo”, contestó el político.

Natalia París fue clara y le reafirmó que el apoyo que ella tiene hacia él es incondicional: “Y vas a ganar, te felicito. Cuando me necesites, tú sabes que ahí estoy de una firme ahí para ti, ¿oíste?”, dijo.

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“Dale mi amor, lindo. Gracias por estar firme por la patria. Te quiero, cuídate”, fue la respuesta del famoso abogado.

Por último y fiel a su estilo, Natalia París no dudó en lanzarle un sutil coqueteo al candidato presidencial: “Te quiero y estás repapasito”, concluyó, lo que provocó una sonrisa en el candidato.