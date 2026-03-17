Gente

Natalia París confiesa por quién votará en las elecciones presidenciales 2026: “Te lo aseguro que lo hace”

La modelo fue clara sobre el candidato que más suena para su decisión en mayo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de marzo de 2026, 5:46 p. m.
Natalia París, famosa modelo.
Natalia París, famosa modelo. Foto: YouTube Desnúdate con Eva

Natalia París se consolidó como una de las modelos más icónicas y reconocidas de Colombia, gracias a una extensa trayectoria en la que trabajó con importantes marcas y destacados fotógrafos. Su estilo y presencia la llevaron a posicionarse en lo más alto de la industria, ganándose el reconocimiento y la admiración de miles de seguidores.

Natalia París confesó particular e inusual gusto que tiene con los hombres: “Cuando estoy muy enamorada”

No obstante, más allá del éxito alcanzado en el modelaje, la antioqueña decidió darle un nuevo rumbo a su vida profesional. Con el paso del tiempo, incursionó en la música electrónica como DJ y productora, explorando una faceta distinta de su talento que también le permitió destacarse.

En este nuevo camino, la artista, que habló sobre cachos que le pusieron, ha logrado presentarse en diversos escenarios internacionales, llevando su propuesta musical a diferentes países e incluso a destinos exclusivos como Dubái, donde ha continuado fortaleciendo su presencia dentro de la escena electrónica.

Foto: Instagram @nataliaparisartist
Foto: Instagram @nataliaparisartist Foto: Foto: Instagram @nataliaparisartist

No obstante, en medio del panorama político, Natalia París volvió a sonar en medios nacionales tras revivirse una entrevista que concedió a finales de 2025 a Eva Rey, para Desnúdate con Eva, donde contó cuál sería su candidato para la Presidencia de Colombia.

Gente

Se destapa fuerte discusión entre Karina García y ‘El Jefe’ de ‘La casa de los famosos’; hubo gritos

Gente

Stephanie Cayo rompe el silencio por su romance con Alejandro Sanz; ex del cantante reaparece, luego de que se revelara el amorío

Gente

‘La última peda tour’ de Grupo Firme arranca y pretende conquistar varios países; Colombia, en la lista

Gente

Murió famoso locutor colombiano a los 95 años; trabajó en Caracol y RCN

Gente

Juancho de la Espriella fue hospitalizado de urgencias en Bogotá: este es su estado de salud actual

Gente

Hija de Jhon Alex Castaño creyó que su papá había muerto con Yeison Jiménez en el accidente; habló de ese día: “Me asusté mucho”

Gente

Marilyn Patiño reveló candidato que apoya en elecciones presidenciales 2026: “No necesita llamarme”

Gente

Natalia París confesó particular e inusual gusto que tiene con los hombres: “Cuando estoy muy enamorada”

Gente

Natalia París destapó inesperada decisión que tomó y le dio giro a tema íntimo: “Me gusta así en secreto”

Gente

Natalia París confesó que el tarot le reveló los “cachos” del ‘Gato’ Baptista: “Con el mismo tarot que él me regaló”

En aquel instante, la paisa relató una situación que lidió con Abelardo de la Espriella, quien la ayudó con un caso que apareció cuando modeló desnuda para revistas.

“En un caso complicado para mí, porque en esa época que yo hacía desnudos, libros de desnudos en Soho, pues había como muchos prejuicios sobre mí y salió una chica, una señora con un libro que se llamaba Las prepago”, comentó ante cámaras.

“Ni siquiera sabíamos quién era ni dónde localizarla. Y me dijo: ‘Deme tres días, yo en tres días la localizo’. Y, obviamente, yo no sé, ese man todo lo que dice que va a hacer, lo hace. Es un tigre”, relató.

Al puntualizar sobre la faceta política del abogado, la celebridad comentó que él haría todo lo que promete y en aquel rol de presidente podría llegar muy lejos.

Todo lo que dice que va a hacer, si es presidente, te lo aseguro que lo hace”, apuntó.

Eva Rey indagó si votaría por él en estas elecciones, a lo que ella respondió que ”obviamente" lo respaldaría de camino a la Presidencia.

YouTube video bFgdLe6880o thumbnail

En aquella entrevista, se logró escuchar una interacción entre los dos, plasmando una historia que salió a la luz por un chisme.

“Cuando yo fui tu abogado y estaba a punto de casarme con Ana Lucía, salió un chisme de la Negra Candela. ¿Te acuerdas?“, dijo.

“Decían que tú y yo teníamos una relación. Y entonces mi mujer, mi futura esposa en ese momento, me decía: ‘Uy, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a aclarar eso?’. Y yo: ‘No, de ninguna manera voy a aclarar eso’“, agregó.