Natalia París confiesa por quién votará en las elecciones presidenciales 2026: “Te lo aseguro que lo hace”

Natalia París se consolidó como una de las modelos más icónicas y reconocidas de Colombia, gracias a una extensa trayectoria en la que trabajó con importantes marcas y destacados fotógrafos. Su estilo y presencia la llevaron a posicionarse en lo más alto de la industria, ganándose el reconocimiento y la admiración de miles de seguidores.

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No obstante, más allá del éxito alcanzado en el modelaje, la antioqueña decidió darle un nuevo rumbo a su vida profesional. Con el paso del tiempo, incursionó en la música electrónica como DJ y productora, explorando una faceta distinta de su talento que también le permitió destacarse.

En este nuevo camino, la artista, que habló sobre cachos que le pusieron, ha logrado presentarse en diversos escenarios internacionales, llevando su propuesta musical a diferentes países e incluso a destinos exclusivos como Dubái, donde ha continuado fortaleciendo su presencia dentro de la escena electrónica.

Foto: Instagram @nataliaparisartist Foto: Foto: Instagram @nataliaparisartist

No obstante, en medio del panorama político, Natalia París volvió a sonar en medios nacionales tras revivirse una entrevista que concedió a finales de 2025 a Eva Rey, para Desnúdate con Eva, donde contó cuál sería su candidato para la Presidencia de Colombia.

En aquel instante, la paisa relató una situación que lidió con Abelardo de la Espriella, quien la ayudó con un caso que apareció cuando modeló desnuda para revistas.

“En un caso complicado para mí, porque en esa época que yo hacía desnudos, libros de desnudos en Soho, pues había como muchos prejuicios sobre mí y salió una chica, una señora con un libro que se llamaba Las prepago”, comentó ante cámaras.

“Ni siquiera sabíamos quién era ni dónde localizarla. Y me dijo: ‘Deme tres días, yo en tres días la localizo’. Y, obviamente, yo no sé, ese man todo lo que dice que va a hacer, lo hace. Es un tigre”, relató.

Al puntualizar sobre la faceta política del abogado, la celebridad comentó que él haría todo lo que promete y en aquel rol de presidente podría llegar muy lejos.

“Todo lo que dice que va a hacer, si es presidente, te lo aseguro que lo hace”, apuntó.

Eva Rey indagó si votaría por él en estas elecciones, a lo que ella respondió que ”obviamente" lo respaldaría de camino a la Presidencia.

En aquella entrevista, se logró escuchar una interacción entre los dos, plasmando una historia que salió a la luz por un chisme.

“Cuando yo fui tu abogado y estaba a punto de casarme con Ana Lucía, salió un chisme de la Negra Candela. ¿Te acuerdas?“, dijo.

“Decían que tú y yo teníamos una relación. Y entonces mi mujer, mi futura esposa en ese momento, me decía: ‘Uy, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a aclarar eso?’. Y yo: ‘No, de ninguna manera voy a aclarar eso’“, agregó.