Natalia París confesó que el tarot le reveló los “cachos” del ‘Gato’ Baptista: “Con el mismo tarot que él me regaló”

Con una trayectoria que la consolidó como modelo y DJ, Natalia París se ha convertido con los años en una de las figuras públicas más admiradas del país, reconocimiento que sus seguidores no dudan en reafirmar día tras día.

Su exposición en los medios y las redes sociales no solo ha mantenido vigente su imagen, sino que también ha despertado un gran interés por los aspectos más íntimos de su vida.

En particular, su historial amoroso ha sido motivo recurrente de comentarios y análisis públicos, marcado por etapas de ilusión, decepciones profundas, momentos de enojo y procesos de transformación personal.

Natalia París indicó que tendría autismo tras consulta que le hizo a ChatGPT: “Yo descubrí muy tarde”

Natalia París hizo revelación de la infidelidad del Gato Baptista

Ese tema volvió a tomar relevancia recientemente durante su participación en el pódcast Más allá del silencio, conducido por Rafael Poveda.

En esa conversación, la paisa compartió un recuerdo revelador: el instante en que descubrió una infidelidad del actor Juan Alfonso Baptista, un momento que, según relató, salió a la luz a partir del uso de un obsequio que él mismo le había entregado.

Iniciando, Natalia afirmó que el actor siempre será una persona muy importante para ella y además, añadió que guarda en su corazón con gran amor su relación que duró años.

“Siete años y nos quisimos mucho. Tuvimos una relación muy bonita, pero Gato siempre me decía: ‘Nati, vos sos bruja’”, dijo inicialmente.

Natalia París confesó haber consumido sustancias alucinógenas. Foto: Instagram: @nataliaparisartist

Haciendo énfasis en que su entonces pareja sintió una energía muy fuerte en ella, decidió darle un regalo relacionado a lo que él estaba viendo en ella: “Un día llegó con un tarot de Osho”, mencionó.

Con una gran curiosidad y sin mucho conocimiento, la modelo se puso a utilizar su regalo y allí encontró una verdad que cambió su vida y el destino de su relación con el gato.

“Yo sin estudiar el tarot empecé a jugar con ese tarot y ahí mismo veía cosas que siento que es canalizar información [...] Por ejemplo, vi cuando Gato me estaba poniendo los cachos con el mismo tarot que él me regaló”, señaló, confesando que de esta forma vio la infidelidad de su pareja antes de que comenzaran a salir los rumores por todo lado.

Natalia afirmó que lanzó una pregunta clara al tarot, quería saber si el gato era el amor de su vida, pero la respuesta le cambió su destino.

“Yo jugando, jugando, yo no sé, yo jugando como una niña chiquita, yo dije: ‘Bueno, quiero saber si este es el amor de mi vida’, y me salió que me estaba poniendo los cachos, yo lo vi”, afirmó.

Luego de un tiempo, las especulaciones comenzaron a confirmar lo que ella había visto en el tarot.

Natalia París revivió polémicas declaraciones sobre la homosexualidad y las hormonas: “Creo en eso”

“Al tiempo, empezaron las revistas a rumorear con el rumor, y efectivamente sí había tenido un pequeño, corto romance. Pero yo lo vi antes con el tarot y ahora es chistoso. En ese momento no fue tan chistoso”, dijo.

Por último, mencionó que esta situación en el momento fue muy dolorosa, pero le ayudó a valorar el cómo la espiritualidad da respuestas: “Dolió, pero la vida siempre nos pone esos pequeños dolorcitos del corazón. Y esos dolores del corazón, hablando de la espiritualidad, nos van dando una fuerza, una fortaleza, nos van dando herramientas para uno volverse un ser humano poderoso y grandioso. O sea que ahora le agradezco a Gato haberme regalado ese tarot”, concluyó.