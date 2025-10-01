Natalia París revivió polémicas declaraciones sobre la homosexualidad y las hormonas: “Creo en eso”

Desde hace varias décadas, Natalia París es considerada como una de las personalidades más importantes de Colombia en la industria del entretenimiento, pues a lo largo de su trayectoria en el medio ha destacado como DJ, modelo y actriz, haciendo parte de producciones de renombre como Infraganti, Juanpis González: la serie y Manes.

Sin embargo, también ha generado polémica con algunas de las declaraciones públicas que ha dado en diversas entrevistas y conversaciones con medios de comunicación y programas digitales.

Natalia París habló de la relación entre las hormonas y la homosexualidad. | Foto: YouTube Desnúdate con Eva

En medio de una reciente conversación con los periodistas de la sección Lo más viral, del Canal Caracol, le preguntaron por una frase que, en su momento, la convirtió en blanco de críticas y que hasta día de hoy es recordada y cuestionada.

“Los niños se están empezando a volver homosexuales porque están comiendo pollos a los que les inyectan hormonas femeninas”, mencionó.

Ante esto, Natalia se sinceró nuevamente frente a las cámaras del programa digital y expuso su punto de vista al respecto, después de varios años de haber dado las declaraciones por primera vez.

“Tengo que confesar que eso sí lo dije yo, y lo peor es que todavía creo en eso. Creo que todo lo que comemos influye en nuestra constitución, en nuestra salud. Las hormonas obviamente nos cambian adentro. Los químicos, las cosas naturales, los antioxidantes, todo tiene que influir en nuestra salud”, dijo.

@noticiascaracol Las frases más polémicas de Natalia París que la hicieron famosa en redes sociales: ¿realmente las dijo? #LoMásViral Observe el capítulo completo en nuestro canal de YouTube ♬ sonido original - Noticias Caracol - Noticias Caracol

Finalmente, mencionó que, aunque fue consciente de lo que generaron sus palabras, fue un momento que le permitió aprender y analizar lo mencionado.

“Como ya habían pasado tantos años, cuando me hacían la pregunta, yo ya tenía la osadía de decir ‘sí, pienso eso, ¿y qué?’ No me importó porque pues ya aprendí“, anotó.

En respuesta al clip, cientos de usuarios de TikTok reaccionaron a sus palabras y aunque muchos se mostraron en contra de la información que compartió, otros manifestaron estar de acuerdo con sus declaraciones.