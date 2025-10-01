Suscribirse

Natalia París revivió polémicas declaraciones sobre la homosexualidad y las hormonas: “Creo en eso”

La artista recordó sus palabras y compartió su punto de vista en la actualidad.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

2 de octubre de 2025, 2:54 a. m.
Esta es la relación entre la homosexualidad y las hormonas, según Natalia París.
Desde hace varias décadas, Natalia París es considerada como una de las personalidades más importantes de Colombia en la industria del entretenimiento, pues a lo largo de su trayectoria en el medio ha destacado como DJ, modelo y actriz, haciendo parte de producciones de renombre como Infraganti, Juanpis González: la serie y Manes.

Sin embargo, también ha generado polémica con algunas de las declaraciones públicas que ha dado en diversas entrevistas y conversaciones con medios de comunicación y programas digitales.

Natalia París habló sobre su intimidad y las relaciones personales.
En medio de una reciente conversación con los periodistas de la sección Lo más viral, del Canal Caracol, le preguntaron por una frase que, en su momento, la convirtió en blanco de críticas y que hasta día de hoy es recordada y cuestionada.

“Los niños se están empezando a volver homosexuales porque están comiendo pollos a los que les inyectan hormonas femeninas”, mencionó.

Contexto: Natalia París se sincera sobre su relación con narco y le pone punto final al tema: “Uno no mide las consecuencias”

Ante esto, Natalia se sinceró nuevamente frente a las cámaras del programa digital y expuso su punto de vista al respecto, después de varios años de haber dado las declaraciones por primera vez.

“Tengo que confesar que eso sí lo dije yo, y lo peor es que todavía creo en eso. Creo que todo lo que comemos influye en nuestra constitución, en nuestra salud. Las hormonas obviamente nos cambian adentro. Los químicos, las cosas naturales, los antioxidantes, todo tiene que influir en nuestra salud”, dijo.

Finalmente, mencionó que, aunque fue consciente de lo que generaron sus palabras, fue un momento que le permitió aprender y analizar lo mencionado.

“Como ya habían pasado tantos años, cuando me hacían la pregunta, yo ya tenía la osadía de decir ‘sí, pienso eso, ¿y qué?’ No me importó porque pues ya aprendí“, anotó.

Contexto: Natalia París revela cuál es el secreto detrás de su belleza; dio algunos tips que le ayudan a aparentar menos edad

En respuesta al clip, cientos de usuarios de TikTok reaccionaron a sus palabras y aunque muchos se mostraron en contra de la información que compartió, otros manifestaron estar de acuerdo con sus declaraciones.

“Ella no lo supo explicar, pero es la verdad”; “Lo que dice Natalia no está lejos de la realidad”; “Jajajaja yo creo que eso es verdad”; “Natalia en realidad, era adelantada a su época y la toman como recocha solo porque es rubia y bella, pero es una mujer bien inteligente”; “Lo peor es que lo que dice es real”; “Le creo todo, es divina y hermosa, se ve intacta”; “Así la llamen ‘loca’, estoy de acuerdo” y “La verdad es que yo también estoy de acuerdo con eso”.

