Natalia París publicó video y destapó decisión clave que tomó para las elecciones 2026: “Llamada de atención”

La carrera por la presidencia de Colombia sigue tomando fuerza y cada vez despierta más interés entre los ciudadanos, especialmente ante la cercanía del final del gobierno de Gustavo Petro y la incertidumbre sobre quién asumirá el liderazgo del país en el próximo periodo.

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En este escenario político, los diferentes aspirantes continúan dando de qué hablar por sus propuestas relacionadas con asuntos clave como la economía, la seguridad, la salud, la educación y la política exterior.

De forma paralela, distintos sectores de la sociedad, entre ellos analistas, líderes de opinión y personajes reconocidos, han empezado a manifestar públicamente sus posturas y preferencias frente a las posibles candidaturas y al futuro político de Colombia.

Gran parte de las conversaciones también gira alrededor de las figuras que podrían convertirse en la principal oposición frente a Iván Cepeda, político relacionado con el Pacto Histórico y cuya eventual aspiración presidencial continúa provocando opiniones divididas en el ámbito político y social.

En medio del panorama nacional, Natalia París volvió a sonar en medios nacionales tras una publicación que realizó en sus redes sociales, haciendo referencia a esta situación política que viene.

La modelo, una vez más, reafirmó por quién votará el 31 de mayo, basándose en un video que subió a su cuenta oficial de Instagram. Dicho clip mencionaba los daños de cierta corriente, la cual había afectado a una sociedad antera.

La DJ, que ha hablado en el pasado de estos temas, escribió en el pie de foto: “Wake-up call”, que significa en español: “Llamada de atención”.

Pese a que el video habla sobre el socialismo y no enfatiza en ningún candidato colombiano, Natalia París respondió un comentario con unos emojis de un tigre, haciendo referencia a Abelardo de la Espriella, por quien siempre se ha mostrado a favor.

Es importante recordar que en una entrevista que concedió a finales de 2025 a Eva Rey, para Desnúdate con Eva, habló sobre cuál sería su candidato para la Presidencia de Colombia.

En aquel instante, la paisa relató una situación que lidió con Abelardo de la Espriella, quien la ayudó con un caso que apareció cuando modeló desnuda para revistas.

“En un caso complicado para mí, porque en esa época que yo hacía desnudos, libros de desnudos en Soho, pues había como muchos prejuicios sobre mí y salió una chica, una señora con un libro que se llamaba Las prepago”, comentó ante cámaras.

“Ni siquiera sabíamos quién era ni dónde localizarla. Y me dijo: ‘Deme tres días, yo en tres días la localizo’. Y, obviamente, yo no sé, ese man todo lo que dice que va a hacer, lo hace. Es un tigre”, relató.

La celebridad quiso hablar del ámbito político que rodeaba al candidato, comentando que él haría todo lo que promete y que en aquel rol de presidente podría llegar muy lejos.

“Todo lo que dice que va a hacer, si es presidente, te lo aseguro que lo hace”, apuntó.

En ese espacio, Eva Rey preguntó si votaría por él en estas elecciones, a lo que ella respondió que “obviamente” lo respaldaría de camino a la Presidencia.