Casemiro declara su amor por una leyenda de la selección Colombia: “Impactó en mi infancia”

La generación de los 90 marcó una época histórica para la selección Colombia. Aunque faltó refrendar con títulos el buen trabajo hecho bajo las órdenes de Francisco Maturana, dejaron en la retina tardes históricas como el 5-0 sobre Argentina en Buenos Aires y el empate frente a Alemania en el Mundial.

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Freddy Rincón estuvo presente en el marcador de ambos partidos, muestra de la calidad que lo llevó a vestir la camiseta de clubes gigantes como Real Madrid y Bayern Múnich en un momento donde jugar en Europa no era tan común para los colombianos.

A ‘El Coloso de Buenaventura’ lo recuerdan con gran cariño en Corinthians, último equipo de su carrera profesional. Con los colores del Timão ganó tres títulos en total: dos ligas brasileñas y el Mundial de Clubes del año 2000.

Rincón es considerado como uno de los mejores jugadores colombianos que pasó por Brasil y muestra de ello son las más recientes declaraciones de Casemiro, mediocampista del Manchester United.

Freddy Rincón, leyenda de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

La admiración de Casemiro por Freddy Rincón

En una dinámica para ESPN, eligió al jugador que mejor representa a Corinthians y mencionó el nombre de Freddy Rincón. “Es un mediocampista ofensivo que marcó a mi generación. Es un mediocampista al que vi jugar desde niño“, explicó.

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Casemiro ahondó en las razones por las que el vallecaucano fue uno de sus ejemplos a seguir. “Ni siquiera hablo de su trayectoria en el club, no digo si ganó o no, pero fue un jugador que realmente me impactó en mi infancia. Es un mediocampista agresivo, fuerte y decisivo. Creo que fue el tipo de jugador que me marcó”, dijo.

Cuando Freddy Rincón estaba jugando en Corinthians, Casemiro tenía unos ocho años de edad y todavía le faltaba bastante camino por recorrer antes de hacer su debut en el fútbol profesional.

Sus comienzos fueron en São Paulo, de donde salió muy joven al demostrar grandes cualidades como mediocampista de primera línea. En 2010 fue cedido al Real Madrid y empezó a escribir su historia gloriosa en el conjunto merengue.

Aunque salió al Porto en la temporada 2014/15, luego volvió con más experiencia y minutos para convertirse en una pieza clave. Con el Real Madrid ganó cinco títulos de Champions League y tres ligas que lo catapultaron como uno de los ídolos del último tiempo.

En 2023 se fue al Manchester United en busca de nuevos objetivos. Aunque no tuvo el resultado esperado, Casemiro se despidió de Old Trafford con dos títulos en la bolsa y el cariño de los hinchas que lo vieron dejar todo por la camiseta.

El volante de 34 años fue convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 y luego de eso buscará equipo para continuar su carrera profesional. Inter Miami suena con fuerza como su próximo destino en la MLS de Estados Unidos.