Clubes del fútbol colombiano que más aportan futbolistas en los Mundiales de Colombia: Atlético Nacional arrasa

Se aproxima otro Mundial para la Selección Colombia y el técnico Néstor Lorenzo eligió los 26 jugadores para la cita de Norteamérica en próximos días. El listado de futbolistas abrió las críticas y los análisis, mientras los jugadores se alistan para unirse a la concentración en próximos días.

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En la lista de convocados sobresale el nombre de Juan Camilo Hernández, de gran temporada con el Betis de España, además del ingreso de Willer Ditta y Yerry Mina en la defensa, y Gustavo Puerta en la zona media de la cancha. James Rodríguez y Luis Díaz se consolidan como los referentes del equipo, y David Ospina es el único de la Liga BetPlay en la convocatoria.

Apenas se conoció la lista de 26, también salió a la luz el dato actualizado de los equipos colombianos que más futbolistas han aportado en la historia del equipo nacional en los mundiales, en un dominio total de Atlético Nacional, que en este 2026 aporta un nombre más (David Ospina) y agranda su jerarquía alrededor de la Selección Colombia. Es el rey absoluto que adorna su condición de ‘grande’ en el FPC.

Equipos que más jugadores han aportado a Colombia en Mundiales

1. Atlético Nacional (24 jugadores)

Italia 1990: René Higuita, Andrés Escobar, Luis Fernando Herrera, Gildardo Gómez, Leonel Álvarez, Alexis García, Luis Carlos Perea, Ricardo Pérez, León Fernando Villa, Luis Alfonso Fajardo y Rubén Darío Hernández.

Estados Unidos 1994: Andrés Escobar, Luis Fernando Herrera, Mauricio Serna, Hernán Gaviria, Gabriel Jaime Gómez, Alexis García y Víctor Hugo Aristizábal.

Francia 1998: Éver Palacios, Miguel Calero, Andrés Estrada y José Fernando Santa.

Brasil 2014: Alexander Mejía.

Mundial 2026: David Ospina.

2. Independiente Santa Fe (8 jugadores)

Chile 1962: Francisco Zuluaga, Carlos Aponte, Hernando Tovar, Jaime Silva, Héctor González y Jairo Arias.

Francia 1998: Léider Preciado.

Brasil 2014: Camilo Vargas

3. América de Cali (6 jugadores)

Italia 1990: Eduardo Niño y Wilmer Cabrera.

Estados Unidos 1994: Óscar Córdoba, Wilson Pérez, Harold Lozano y Anthony de Ávila.

4. Millonarios (6 jugadores)

Chile 1962: Delio Gamboa y Marino Klinger.

Italia 1990: Arnoldo Iguarán y Rubén Darío Hernández.

Estados Unidos 1994: Óscar Cortés.

Francia 1998: Wilmer Cabrera.

5. Junior de Barranquilla (4 jugadores)

Italia 1990: Alexis Mendoza.

Estados Unidos 1994: Alexis Mendoza y Carlos Valderrama.

Francia 1998: Jorge Bolaño.

6. Deportivo Cali (3 jugadores)