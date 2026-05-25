El once ideal de la Selección Colombia con los borrados por Lorenzo del Mundial: varias figuras

Los planes de la prensa y los aficionados apuntan a armar el once titular de la Selección Colombia, con base en los 26 convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Sin embargo, de la prelista inicial emitida por la Federación Colombiana de Fútbol (55), hay 29 futbolistas que se quedaron sin cupo para la cita orbital con la Tricolor.

Lista de borrados para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo pasó la escoba en la Selección Colombia

Con varios de esos 29 se puede hacer un once titular. Incluso, resaltan nombres competitivos que juegan en Europa o que ya han integrado el proceso de Lorenzo y, por tanto, sorprende que se hayan quedado fuera.

Como era de esperarse, 29 jugadores de la prelista de 55 se quedaron por fuera del Mundial 2026. Foto: Cristian Bayona

La lista de 29 jugadores colombianos que se quedaron fuera de la convocatoria al Mundial 2026:

Aldair Quintana Andrés Mosquera Marmolejo Kevin Mier Andrés Román Juan Cuadrado Edier Ocampo Junior Hernández Álvaro Angulo Cristian Borja Juan David Cabal Carlos Cuesta Jhojan Romaña Yerson Mosquera Jhon Solís Nelson Deossa Sebastián Gómez Wilmar Barrios Johan Rojas Jordan Barrera Juan Manuel Rengifo Yaser Asprilla Edwuin Cetré Johan Carbonero John Steven Mendoza Sebastián Villa Jhon Durán Kevin Viveros Neyser Villarreal Rafael Santos Borré

Once ideal con los 29 borrados por Lorenzo del Mundial 2026

Portero : Kevin Mier

: Kevin Mier Defensas : Andrés Román, Carlos Cuesta, Yerson Mosquera, Álvaro Angulo

: Andrés Román, Carlos Cuesta, Yerson Mosquera, Álvaro Angulo Mediocampistas : Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Juan Rengifo/Yaser Asprilla

: Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Juan Rengifo/Yaser Asprilla Delanteros: Johan Carbonero, Jhon Durán, Edwuin Cetré

Rafael Santos Borré, un ‘fijo’ que se quedó por fuera

Entre las muchas ausencias que marcan la convocatoria de la Selección Colombia, está la de Rafael Santos Borré. El atacante de 30 años, al servicio de Internacional de Porto Alegre, era uno de los fijos en los llamados de Néstor Lorenzo.

El lugar de Borré lo acabó ocupando Juan Camilo El Cucho Hernández (Real Betis), que si bien había hecho parte del proceso Lorenzo, no era un habitual convocado, o al menos no con una regularidad como la de Rafa.

Al respecto se pronunció Néstor Lorenzo, dejando una contundente respuesta: “Es una posición donde me interesa mucho la actualidad y la del Cucho es mejor que la de Rafa, quien es un tipo que siempre se entregó un montón y fue duro comunicárselo. Se privilegió el rendimiento actual”.

Juan Camilo Cucho Hernández, llamado al Mundial 2026 con la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Otros que han hecho parte activa del proceso de Lorenzo y que no fueron llamados al Mundial 2026 son Kevin Mier, Álvaro Angulo, Carlos Cuesta, Yerson Mosquera, Jhon Durán y Yaser Asprilla, entre otros.

Lo cierto es que la lista de 26 ya está y Colombia se prepara para el amistoso del próximo 1 de junio ante Costa Rica en Bogotá, que marcará el punto de partida de cara al Mundial 2026.