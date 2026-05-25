Parte médico de Lionel Messi: confirman si se pierde o no el Mundial 2026 con Argentina

No es de lamentar lo de Lionel Messi. Después de que el domingo pasado se viera al astro argentino que se resintió de una lesión, las dudas sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo empezaron a rondar sobre el ’10′.

Algunos dictámenes no oficiales surgieron, pero el Inter Miami dio el definitivo en la tarde del lunes, 25 de mayo. Allí revelaron la lesión que padece el atacante, la misma que no lo dejará fuera del próximo Mundial con Argentina.

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Comunicado oficial de la lesión de Messi

Inter Miami CF ha facilitado una actualización sobre la lesión de Leo Messi, presentada por Baptist Health.

El capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido contra el Philadelphia Union, debido a molestias físicas.

Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.

El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional.

Tiempo de recuperación

Entre 3 días y 2 semanas en recuperarse puede tardar esa lesión que aqueja Messi. Al no hablarse de “desgarro” o “ruptura”, lo dan a entender es que con días de descanso, baja de las cargas e intervención de fisioterapia podría manejarse.

Será cuestión ya de una comunicación constante entre la Asosiación del Fútbol Argentino (AFA) e Inter Miami, así como también los servicios médicos del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, DT de Argentina, para saber cómo transcurren los próximos días de la ‘Pulga’.

Lionel Messi jugará en Norteamérica su sexto Mundial. Foto: Photosport via AFP

Messi se transformaría en Norteamérica 2026 en el primer futbolista de la historia en participar en seis Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa, si éste es finalmente seleccionado por el DT del Tri, Javier Aguirre.

Para el 10 rosarino es la culminación de su exitosa carrera deportiva, donde Barcelona, así como PSG e Inter Miami fueron sus clubes. Con su país vino a dejar una huella en el remate con títulos como la Copa Mundo 2022 y dos Copa América en 2021 y 2024, respectivamente.

Solo se hablaba de “fatiga”

Ante la prensa, el entrenador de Las Garzas, Guillermo Hoyos, trató de restar importancia al percance de la superestrella y lo tildó de “fatiga”.

“Que yo sepa todavía no tenemos informe (médico) sobre eso pero próximamente lo tendremos”, dijo el técnico argentino.

Messi “realmente estaba fatigado. En ese sentido, es fatiga”, afirmó.

“Estaba cansado, el campo estaba pesado y ante la duda siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue”, añadió el entrenador.

Lionel Messi salió del campo directo a los vestuarios. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Desde el vestuario, el joven Mateo Silvetti tampoco arrojó más luz sobre el estado físico de su compatriota.

“Tengo la misma duda que todos ustedes”, dijo el punta a periodistas. “En ese momento estábamos todos concentrados en el partido, no sabía si era por una lesión o es que estaba cansado”.

“Cuando entré (al vestuario) no lo vi, no sé si estaba con la parte médica”, afirmó. “Estoy igual que todos como argentino, esperamos que sea lo menos posible, con la cabeza que tiene él y todo, vamos a desearle lo mejor”.

*Con información de AFP.