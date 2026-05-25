“Cuando se moría alguien, me daba una pereza”: redes estallan contra el Doctor Bayter tras polémica declaración sobre sus pacientes

El médico especialista colombiano Jorge Enrique Bayter Marín, ampliamente conocido en plataformas digitales como el Doctor Bayter, se encuentra en el centro de la discusión pública tras la viralización de un video en el que expone su visión sobre el fallecimiento de pacientes durante su ejercicio en unidades de cuidados intensivos.

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Las afirmaciones del profesional han provocado una oleada de reacciones diversas entre los usuarios, reabriendo el debate sobre la empatía médica y los límites de la comunicación en la era digital.

En el video que circula en redes como Instagram y TikTok, el Dr. Bayter describió de manera directa los sentimientos que experimentaba al ejercer la medicina crítica. En el clip, el especialista afirma: “Nunca lloré a nadie en cuidado intensivo; cuando se moría alguien, me daba una pereza tener que salir a dar la noticia, porque yo no estaba triste”.

El médico profundizó en su argumento, señalando la rutina que implicaba informar de los decesos a los familiares y cuestionando las creencias populares sobre el fin de la vida:

“Qué pereza tener que decirle a su hijo de 8 años, 10 años, 12 años y su esposa: ‘Ay, mira, qué pena, hicimos todo lo posible, pero tu papá se murió’. Qué pereza todos los días decir lo mismo. La gente dice que lo más Diosito… ese era el día. No era el día; Dios no decide la muerte de nadie; decide la vida. Te dio todo para que vivas; tú decidiste tu muerte”, concluyó en la grabación.

La publicación no tardó en recibir miles de interacciones, dividiendo a la audiencia entre quienes defienden su franqueza y quienes consideran sus palabras desproporcionadas.

Entre los comentarios críticos destacan reclamos orientados hacia la sensibilidad profesional: “¿Cuál es el propósito de este video? ¡Qué falta de respeto!” y “¿Y la empatía? Señor Bayter, qué difícil debe ser vivir creyendo que siempre tiene razón; no olvide que la educación y la humildad siempre destacan más que la soberbia”.

Por otro lado, un sector de sus seguidores respaldó su postura bajo la premisa de la responsabilidad individual en el cuidado de la salud, manifestando que “el Doctor Bayter tiene razón” y aludiendo a que el mensaje busca generar conciencia sobre la prevención de enfermedades crónicas antes de llegar a instancias hospitalarias críticas.

Graduado como médico cirujano de la Universidad de Caldas, con especializaciones en anestesiología y medicina crítica, Bayter Marín ha construido una robusta marca personal en el entorno digital. A través de canales como YouTube y formatos de pódcast, ha consolidado una comunidad masiva bajo el concepto de ser el profesional que transmite postulados médicos “aunque duelan”.

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En la actualidad, se enfoca en lo que denomina la “sanación del metabolismo”, promoviendo el método DKP (Dieta Keto Perfecta), un modelo nutricional cetogénico estricto y alto en grasas que prescinde de carbohidratos, incluyendo frutas y legumbres.

La reciente polémica en redes se suma a las prevenciones recurrentes que diversas instituciones de salud y sociedades médicas mantienen frente a sus recomendaciones.

Mientras el Dr. Bayter sostiene que la nutrición evolutiva y la eliminación de azúcares y ciertos carbohidratos son la clave para evitar los fármacos y la vejez prematura, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y gremios de nutricionistas advierten que la supresión radical de grupos alimenticios esenciales puede derivar en deficiencias energéticas y desequilibrios metabólicos a largo plazo.