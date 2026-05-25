Margarita Rosa de Francisco reaccionó a mensaje de Paloma Valencia de cara a las elecciones 2026: “Dejen a Dios en paz”

Margarita Rosa de Francisco ha mantenido una presencia activa en redes sociales durante los últimos años, escenario en el que suele pronunciarse sobre temas políticos, sociales y distintos asuntos relacionados con la actualidad nacional.

Margarita Rosa de Francisco reaccionó a mensaje de María Fernanda Cabal de cara a las elecciones 2026: “No joda”

Aunque la caleña decidió alejarse de los sets de grabación para concentrarse en proyectos personales y en la escritura, continúa siendo una de las figuras públicas que más genera conversación en plataformas digitales debido a las opiniones que comparte constantemente con sus seguidores.

Precisamente, en las últimas horas volvió a captar la atención de los usuarios tras reaccionar a una publicación realizada por Paloma Valencia relacionada con las elecciones presidenciales de 2026.

La candidata del Centro Democrático escribió unas palabras en las que depositaba su fe a Dios para que Colombia estuviera bendecida y no cayera en manos de cierto grupo de personas. Allí se refirió a lo mucho que han sufrido los habitantes del territorio, esperando un cambio.

“Dios bendiga a Colombia y no la deje caer en manos del hampa. Hemos sufrido suficiente, podemos salir adelante”, ubicó en su cuenta oficial de X.

Margarita Rosa de Francisco, por su parte, no dudó en citar el post en la misma plataforma digital y expresar su opinión, reaccionando directamente al uso de la religión y las creencias para hablar de este panorama político.

"Y siguen con ese Dios que ‘deja’ o ‘no deja’. Debe ser esa manoseadera lo que lo tiene tan emputado. Por eso no aparece. Dejen a Dios en paz.“, escribió, siendo certera con su posición ante este tipo de mensajes.

El comentario de Margarita Rosa rápidamente desató debate entre internautas, quienes se dividieron entre quienes respaldaron su postura y quienes cuestionaron sus palabras. Como ya ha ocurrido en otras oportunidades, las publicaciones de la actriz generaron una amplia conversación política en redes sociales.