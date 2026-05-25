Andrés Cepeda tomó inesperada decisión tras comparaciones con Iván Cepeda de cara a las elecciones 2026: “Usted lo ha pedido”

En medio de su gira por Estados Unidos, el cantante bogotano Andrés Cepeda ha recibido una cálida respuesta del público en cada una de sus presentaciones. Recientemente, el artista compartió en redes sociales parte de la emoción que sentía antes de salir al escenario del teatro Steinmetz Hall, en Orlando, donde se presentó ante cientos de seguidores.

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No obstante, la conversación alrededor de la publicación tomó un rumbo inesperado. Aunque el intérprete buscaba mostrar detalles de su tour musical, varios usuarios terminaron llevando el tema hacia el terreno político, debido a la frecuente confusión que existe entre su apellido y el del senador Iván Cepeda.

Entre los comentarios que aparecieron en la publicación, algunas personas incluso aseguraron que votarían por él en unas elecciones presidenciales, mientras que otros lo mencionaban como supuesto candidato político. Las reacciones rápidamente llamaron la atención de los seguidores del cantante, quienes también se sumaron al debate generado en redes sociales.

Ante la ola de mensajes y las reiteradas confusiones, Andrés Cepeda decidió pronunciarse directamente y aclarar la situación. El artista dejó claro que no tiene ningún vínculo con Iván Cepeda ni con la política colombiana, marcando distancia frente a las interpretaciones que hicieron algunos internautas.

La respuesta del bogotano fue tomada con humor por parte de muchos usuarios, quienes aprovecharon el momento para comentar la curiosa coincidencia de apellidos que, en distintas ocasiones, ha provocado este tipo de malentendidos en plataformas digitales.

En medio de esto, Andrés Cepeda decidió sorprender a todos con un post que dejó a muchos sin palabras. El artista aprovechó la tendencia a su favor, añadiendo un toque especial.

Según lo que se ha registrado, el intérprete publicó una foto en la que lleva una banda presidencial, mientras actúa como vocero con algunos conocidos de la política al fondo.

“Porque usted lo ha pedido”, escribió en la imagen, donde sumó miles de likes.

“Este próximo domingo hazlo por quien quieras, pero sal a votar”, agregó en el pie de foto, invitando a este ejercicio democrático para elegir al siguiente mandatario.

Estas palabras emocionaron a los seguidores, quienes afirmaron que no querían hacerlo enojar y solo buscaron ponerle un toque de humor.