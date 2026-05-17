Andrés Cepeda destapó situación paranormal en pleno concierto: “Una presencia muy extraña”

Andrés Cepeda es uno de los artistas más reconocidos de la música colombiana, destacándose como cantante, compositor y actor gracias a una trayectoria construida a lo largo de varias décadas dentro de la industria musical.

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El bogotano inició su camino artístico al integrar una agrupación de pop rock junto a Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, Virgilio Guevara y César López, proyecto con el que comenzó a ganar reconocimiento entre el público juvenil y a consolidar su estilo musical.

Tras convertirse en una de las voces más famosas de la industria colombiana, Andrés Cepeda cruzó fronteras y conquistó públicos internacionales, tal y como fue el caso de su reciente gira Bogotá, la cual pisó lugares como Miami y Washington.

Sin embargo, recientemente, el cantante llamó la atención de los curiosos con un inesperado video que publicó en su cuenta de TikTok, donde relató una experiencia paranormal que atravesó en Boston. El famoso contó cómo una presencia se sintió en el sitio, causando desconcierto.

“Anoche me pasó algo rarísimo en el concierto en Boston, algo que nunca me había pasado. Una presencia muy extraña me estaba tocando el hombro, me estaba haciendo así (golpeando) en la oreja... no era ninguno de mis compañeros, porque estaban muy lejos de mí”, dijo, comentando cómo sucedió todo.

“Durante las dos primeras canciones sentimos cosas muy raras. Todos sabemos que los teatros tienen sus duendes, pero esto fue extraordinario, nunca nos había pasado”, agregó.

Con el paso de los años, su talento como intérprete y compositor le permitió posicionarse como una de las voces más importantes del país, conquistando seguidores con canciones cargadas de romanticismo y sensibilidad. Su carrera también ha estado respaldada por importantes reconocimientos en la industria, incluyendo varios Latin Grammy Awards, donde en 2009 obtuvo tres galardones.

Además, el artista recibió distinciones en los Premios Nuestra Tierra y logró nominaciones en los Premios Shock, consolidando así una carrera llena de éxitos y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.