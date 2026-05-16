La chiva de Aida Quilcué

La candidata vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, ha recorrido 15 departamentos a bordo de una chiva con la minga indígena y ha asegurado los votos, por lo menos, de un millón de personas, según fuentes de la campaña del Pacto Histórico. Además de la chiva central que lidera Quilcué con 96 ciudadanos, otras ocho están circulando por todo el país de manera independiente y se reunirán la próxima semana en Bogotá para cerrar la campaña.

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Las proyecciones de los asesores de la izquierda son que ella ha cautivado al electorado del suroccidente colombiano y del Eje Cafetero. La estrategia de la fórmula vicepresidencial está en manos de los mandos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y de Alexánder López, el senador que lidera las banderas del Pacto Histórico en el Valle del Cauca. Antes de aterrizar en la capital, Quilcué estará con la chiva en Putumayo y Norte de Santander.