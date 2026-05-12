Aida Quilcué pidió a Abelardo de la Espriella, desde Amazonas, no usar el tigre como símbolo de su campaña presidencial: “Aquí vive el verdadero”

Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, habló desde Amazonas sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y le hizo una petición pública.

“Hablo desde este territorio sagrado, este territorio de la selva amazónica por donde camina el tigre, el tigre verdadero, el tigre que protege el territorio, el que camina la vida, el que está para cuidar nuestra selva”, expresó.

Por eso, desde la plaza pública, Quilcué envió el mensaje a De la Espriella. “Decirle a Abelardo que no utilice ese símbolo, ese ser de la naturaleza porque él no es así, el tigre defiende la vida, defiende la inclusión, defiende la diversidad que representa esta selva colombiana”, afirmó.

Por esto, añadió la fórmula vicepresidencial: “El tigre no puede ser utilizado (en una campaña política). Y no lo digo porque estoy en campaña sino porque así lo dictan las normas de la naturaleza por las cuales cualquier ser humano no puede venir a pisotear la dignidad de los seres que habitan la madre selva”.

De la Espriella no se ha referido a la petición de Quilcué. Sin embargo, será difícil o casi imposible que tome distancia de su nombre de campaña porque en una entrevista que le concedió a SEMANA consideró la estrategia como un “hit del carajo”.

“La gente empezó a decir: ese es el tigre, ese es el tigre. Y en las redes sociales empezó a crecer esa ola del tigre. Y nos dimos cuenta en la campaña de que era un hit del carajo, porque hacía muchísimos años no se comparaba un candidato presidencial en Colombia con un animal, y con un animal de ese nivel y de esa fuerza", contó De la Espriella.