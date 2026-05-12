¿Quién era el extraditable de Kosovo capturado en el aeropuerto El Dorado?

La Policía confirmó que en las últimas horas en el aeropuerto El Dorado fue capturado un ciudadano extranjero que tenía un temido prontuario judicial.

Según la Dirección de Investigación Criminal, Dijín e Interpol, “durante una operación de control y verificación migratoria adelantada se logró la retención del ciudadano kosovar Arian Lluka, quien es requerido por las autoridades judiciales de Kosovo para cumplir una condena penal por los delitos de homicidio agravado y causar peligro general”.

Extraditable capturado en el aeropuerto ElDorado. Foto: Policía

Añadió la Policía que: “Para evadir los controles migratorios, está persona utilizaba documentación serbia legítima suplantando a otra persona. Esta identidad alterna había sido detectada e incluida en la circular roja apenas el pasado 6 de mayo de 2026, lo que permitió su plena identificación al intentar salir de Colombia”.

Por último mencionó la Policía que: “El análisis investigativo reveló que Lluka mantuvo una alta movilidad entre 2023 y 2026, transitando por países como Filipinas, China, Turquía, Suiza, Chile y varias naciones de los Balcanes. Antes de su llegada a Colombia el 30 de abril de 2026, se registró su paso por Estambul y Chile”.

El extranjero quedó en poder de las autoridades judiciales competentes.