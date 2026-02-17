¿Quién es el extraditable solicitado por Brasil y capturado en Cúcuta?

La Policía Antinarcóticos confirmó la captura de alias Gustavo, quien sería un poderoso articulador en el envío de cocaína desde Colombia a diferentes países.

De acuerdo con la autoridad policial, la detención de esta persona se dio en Cúcuta, Norte de Santander, en una lujosa vivienda.

“Según las investigaciones, el capturado presuntamente lideraba una organización criminal con injerencia en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Argentina y Europa, encargada de recibir y distribuir grandes cargamentos de droga desde Colombia hacia diferentes países de Suramérica, con posterior envío a destinos europeos como España y Holanda”, explicó la Policía.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Sobre la captura, el director de la Policía, el general William Rincón, indicó que: “en Cúcuta capturamos con fines de extradición a alias Gustavo, requerido por Brasil por tráfico de estupefacientes y lavado de activos".

Añadió el alto mando que “este resultado, logrado en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, afecta de manera directa una organización criminal con alcance en Suramérica y Europa, dedicada al envío de grandes cargamentos de droga desde nuestro país”.

Frente a la situación jurídica de alias Gustavo, indicó la Policía que “el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el trámite correspondiente para su extradición y cumplimiento de condena”.