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Donald Trump confirma viaje a Pekín para encuentro con Xi Jinping: estas son las fechas

Donald Trump tenía previsto viajar a China a finales de este mes, pero pospuso la fecha por la guerra en Irán.

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Redacción Confidenciales
25 de marzo de 2026, 1:39 p. m.
El presidente Donald Trump, a la izquierda, y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano antes de su reunión en el aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente Donald Trump, a la izquierda, y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano antes de su reunión en el aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará a Pekín los días 14 y 15 de mayo, tras un aplazamiento de la cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, a causa de la guerra en Oriente Medio, informó la Casa Blanca.

“Me satisface anunciar que el encuentro tan esperado del presidente Trump con el presidente Xi en China se celebrará en Pekín los días 14 y 15 de mayo”, explicó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el miércoles 7 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el miércoles 7 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Foto: AP

Donald Trump tenía previsto viajar a China a finales de este mes; sin embargo, anteriormente informó que pospondría la visita para permanecer en Washington y colaborar en la gestión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

A pesar de que la guerra en territorio iraní continúa y de que Washington sigue presionando a Teherán para que acepte una propuesta de alto el fuego, el presidente republicano ya ha comunicado nuevas fechas para ese desplazamiento.

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Por otra parte, tanto el presidente como la primera dama, Melania Trump, tienen la intención de recibir en la Casa Blanca al mandatario chino Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en el transcurso de este año, según indicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Xi Jinping y Trump
Donald Trump y Xi Jinping. Foto: AFP

Al ser consultada sobre si la reprogramación del viaje podría interpretarse como una señal de que Trump considera cercano el final del conflicto con Irán, Leavitt respondió con un tono esperanzador, sugiriendo que la guerra podría entrar en su fase decisiva antes de que se produzca el viaje.