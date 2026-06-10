Excónsul de Israel en Nueva York no se quedó atrás y criticó la intervención de Gustavo Petro en la ONU

Una acalorada disputa diplomática estalló en las Naciones Unidas después de que el presidente colombiano Gustavo Petro utilizara un discurso ante el Consejo de Seguridad para hacer comparaciones con el nazismo.

EE. UU. impidió encuentro entre Petro y el alcalde socialista de Nueva York. Funcionarios sintieron amenaza de arresto del presidente colombiano

El hecho provocó una fuerte condena por parte de funcionarios israelíes, quienes lo acusaron de distorsionar la historia del Holocausto y alimentar la retórica antisemita.

La comparecencia de Petro ante el Consejo de Seguridad generó críticas inmediatas por parte de Israel, cuyos funcionarios objetaron tanto el contenido de sus declaraciones como el hecho de que la ONU proporcionara una plataforma para lo que describieron como una retórica incendiaria.

El nuevo revés se produjo a poco de que el presidente Petro interviniera durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Oriente Medio, en la sede de la ONU en Nueva York. Foto: AFP

Durante su discurso, el líder colombiano hizo referencia en repetidas ocasiones a la Alemania nazi al abordar temas internacionales de actualidad, como la migración y el conflicto en Gaza.

Sus comentarios se produjeron pocos días después de haber generado controversia al publicar la expresión “Heil Hitler” en X, lo que provocó una condena generalizada por parte de críticos de todo el mundo.

Al respecto, el excónsul general de Israel en Nueva York y actual presidente del Centro Mundial para la Investigación y Conmemoración del Holocausto, Dani Dayan, lanzó un duro mensaje contra el mandatario colombiano tras su intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El presidente @petrogustavo vuelve a recurrir a Hitler y al nazismo para atacar a sus adversarios políticos y a Israel. Es una trivialización del mal absoluto. Quienes invocan el nazismo como arma retórica degradan la memoria del Holocausto y empobrecen el debate democrático. — Dani Dayan (@AmbDaniDayan) June 10, 2026

“El presidente @petrogustavo vuelve a recurrir a Hitler y al nazismo para atacar a sus adversarios políticos y a Israel. Es una trivialización del mal absoluto. Quienes invocan el nazismo como arma retórica degradan la memoria del Holocausto y empobrecen el debate democrático”, dijo.

Ante el Consejo de Seguridad, Petro declaró: “Eso es lo que provoca que los misiles caigan sobre la gente, sobre los bebés. Veinte mil personas han muerto en Gaza. Estas cifras no se pueden ocultar. Y ese es el verdadero hilo conductor de lo que voy a decir aquí: estamos volviendo a la era nazi”.