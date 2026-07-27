La canciller Rosa Villavicencio se mostró en contra del cierre de embajadas y consulados: “Es una verdadera pena”

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio se refirió al anuncio que hizo el presidente electo, Abelardo De La Espriella, de cerrar una decena de embajadas y consulados de Colombia en el mundo. La funcionaria saliente se mostró en contra de esa decisión.

¿Cuánto costará la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia?

“Que hoy en día se pueda acabar ese esfuerzo tan importante de diversificación es una verdadera pena. Si toma esa medida deberá también afrontar las consecuencias que haya en términos de relaciones y en el ámbito laboral y administrativo”, aseguró la canciller.

La ministra de Relaciones Exteriores se refirió también a la avanzada protocolaria que se debe organizar desde esa cartera para la posesión presidencial, especialmente por los diplomáticos invitados que llegarán al país para ese evento, y confirmó que ya se canceló ese trámite en el Cauca, pues el gobierno entrante ahora busca que sea en Cali.

“Esa fue una decisión que tomaron ayer. Se suspendió la avanzada en el Cauca y seguramente esta mañana ya han comunicado con protocolo para el procedimiento. En cuanto tengamos algo más concreto lo haremos a través de un comunicado de prensa. Cumpliré hasta el día 6 de agosto recibiendo al cuerpo diplomático que venga a este evento”, dijo la canciller.