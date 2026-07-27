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Carlos Giménez respalda decisión de Abelardo De La Espriella de romper relaciones con Nicaragua y Cuba: “Las dictaduras no tienen cabida en nuestra región”

El congresista estadounidense celebró la determinación que entrará en vigor una vez el nuevo mandatario colombiano tome posesión de su cargo.

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Redacción Semana
27 de julio de 2026 a las 4:18 p. m.
Congresista Carlos Giménez
Congresista Carlos Giménez Foto: Anadolu via AFP

El congresista republicano Carlos Giménez expresó su respaldo público a la decisión anunciada por el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, de romper las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua una vez asuma el poder.

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A través de su cuenta en X, el legislador afirmó: “Desde el Congreso de Estados Unidos, respaldamos en su totalidad la decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella de romper relaciones diplomáticas con las dictaduras en Cuba y Nicaragua. ¡Las dictaduras no tienen cabida en nuestra región!”, acompañado de las banderas de ambos países.

El pronunciamiento se suma a las reacciones internacionales que ha generado la postura del mandatario electo frente a los gobiernos de Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, a los que ha calificado en distintas oportunidades como regímenes dictatoriales.

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Abelardo de la Espriella pedirá que Estados Unidos verifique posible compra de votos.
Abelardo de la Espriella pedirá que Estados Unidos verifique posible compra de votos. Foto: SEMANA, Getty

Durante los últimos días, De La Espriella confirmó que una de sus primeras decisiones de gobierno será cortar los vínculos diplomáticos con Cuba y Nicaragua, al considerar que Colombia no puede mantener relaciones institucionales con gobiernos que, según ha sostenido, vulneran las libertades y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

El presidente electo ha señalado que esa determinación busca enviar un mensaje político sobre la defensa de la democracia en la región y marcar un giro en la política exterior colombiana frente a esos dos países.

Carlos Giménez
Carlos Giménez Foto: GETTY IMAGES

El respaldo de Giménez, uno de los congresistas republicanos más activos en temas relacionados con América Latina, fortalece el apoyo que sectores políticos de Estados Unidos han expresado a la futura orientación diplomática del nuevo Gobierno colombiano.