El congresista republicano Carlos Giménez expresó su respaldo público a la decisión anunciada por el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, de romper las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua una vez asuma el poder.
🚨¡Desde el Congreso de Estados Unidos, respaldamos en su totalidad la decisión del presidente-electo @ABDELAESPRIELLA de #Colombia en romper relaciones diplomáticas con las dictaduras en #Cuba y #Nicaragua!— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) July 27, 2026
¡La dictaduras no tienen cabida en nuestra región!
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A través de su cuenta en X, el legislador afirmó: “Desde el Congreso de Estados Unidos, respaldamos en su totalidad la decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella de romper relaciones diplomáticas con las dictaduras en Cuba y Nicaragua. ¡Las dictaduras no tienen cabida en nuestra región!”, acompañado de las banderas de ambos países.
El pronunciamiento se suma a las reacciones internacionales que ha generado la postura del mandatario electo frente a los gobiernos de Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, a los que ha calificado en distintas oportunidades como regímenes dictatoriales.
Durante los últimos días, De La Espriella confirmó que una de sus primeras decisiones de gobierno será cortar los vínculos diplomáticos con Cuba y Nicaragua, al considerar que Colombia no puede mantener relaciones institucionales con gobiernos que, según ha sostenido, vulneran las libertades y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
El presidente electo ha señalado que esa determinación busca enviar un mensaje político sobre la defensa de la democracia en la región y marcar un giro en la política exterior colombiana frente a esos dos países.
El respaldo de Giménez, uno de los congresistas republicanos más activos en temas relacionados con América Latina, fortalece el apoyo que sectores políticos de Estados Unidos han expresado a la futura orientación diplomática del nuevo Gobierno colombiano.