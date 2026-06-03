Desde su cuenta de X, el representante a la Cámara por el Estado de Florida en Estados Unidos, Carlos Giménez, arremetió contra el presidente Gustavo Petro por su rechazo al mensaje del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en el cual el líder republicano mostró su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio, en la que enfrentará al candidato del gobierno, Iván Cepeda.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”, dijo el presidente en forma de protesta.

El congresista republicano Carlos Giménez respondió poco después al presidente: “Usted es un total hipócrita. ¿No se acuerda cuando explícitamente pidió a los colomboamericanos de mi distrito a votar por el Partido Demócrata? ¿O estaba drogado cuando lo escribió? ¡Y los colomboamericanos hicieron todo lo contrario!”, dijo el representante.

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En esa ocasión, ocurrida en 2022, el líder de izquierda pidió a la población colombiana en Miami que no votara por la opción republicana en las elecciones al Senado y Cámara de Representantes, sino que lo hiciera por la candidata demócrata, que terminó derrotada.

“Le pido al electorado colombiano en Miami no escoger el camino a lo Trump, votar demócrata y ganar independencia política en la Florida hace valioso el voto colombiano”, aseguró Petro en 2022, mientras él se empezaba a perfilar como próximo presidente de Colombia antes de la segunda vuelta. El candidato republicano al Senado en dicha elección era el ahora secretario de Estado, Marco Rubio.