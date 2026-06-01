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Congresista estadounidense confirma apoyo a De la Espriella: “En Miami estamos firmes por la patria”

Carlos A. Giménez se refirió a las elecciones presidenciales de Colombia.

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Redacción Semana
1 de junio de 2026 a las 1:07 p. m.
El representante a la Cámara de Estados Unidos, Carlos Giménez, se refirió a las elecciones presidenciales de Colombia
El representante a la Cámara de Estados Unidos, Carlos Giménez, se refirió a las elecciones presidenciales de Colombia Foto: GETTY IMAGES

El representante a la Cámara de Estados Unidos, Carlos A. Giménez, se refirió a las elecciones presidenciales de Colombia en las que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta del domingo 31 de mayo.

El congresista compartió un mensaje en su cuenta X en el que afirmó que: “En Miami estamos firmes por la patria”.

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Ese trino estuvo acompañado de una imagen de una garra de un tigue. El representante cubano estadounidense pertenece al Partido Republicano y ha tenido diferentes enfrentamintos con la administración de Gustavo Petro.

En la pieza gráfica que compartió el representante se lee el mensaje: “¿Sintieron el zarpazo? Esperan la mordida”.