El representante a la Cámara de Estados Unidos, Carlos A. Giménez, se refirió a las elecciones presidenciales de Colombia en las que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta del domingo 31 de mayo.

El congresista compartió un mensaje en su cuenta X en el que afirmó que: “En Miami estamos firmes por la patria”.

Partido Conservador respaldará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

Ese trino estuvo acompañado de una imagen de una garra de un tigue. El representante cubano estadounidense pertenece al Partido Republicano y ha tenido diferentes enfrentamintos con la administración de Gustavo Petro.

En la pieza gráfica que compartió el representante se lee el mensaje: “¿Sintieron el zarpazo? Esperan la mordida”.