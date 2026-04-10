Congresista de EE. UU. habló sobre captura de Diosdado Cabello y envió un mensaje a Delcy Rodríguez: “Es hora de terminar el trabajo”

El congresista republicano, Carlos Giménez, aliado del partido del presidente Donald Trump, publicó en sus redes sociales un mensaje a Delcy Rodríguez en el que la invitó a tomar la decisión de capturar a Diosdado Cabello.
“Diosdado Cabello es uno de los ejecutores más poderosos del régimen: está vinculado a la corrupción, la represión y redes criminales que han desestabilizado toda una región”, dijo Giménez en la red social X.
“La dictadora interina, Delcy Rodríguez, debería entregarlo de inmediato a las autoridades de EE. UU. La rendición de cuentas no puede ser selectiva. La justicia debe ser completa. Es hora de terminar el trabajo”, dijo.
🚨 Diosdado Cabello is one of the regime’s most powerful enforcers—linked to corruption, repression, and criminal networks that have destabilized an entire region.— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) April 10, 2026
The interim dictator, Delcy Rodríguez, should immediately surrender him to U.S. authorities.
Accountability cannot… pic.twitter.com/j7BzjwC9gG
El congresista ha sido un férreo opositor al régimen de Venezuela y ha criticado en distintas ocasiones al ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, por quien aún pesa una orden de captura por parte del gobierno estadounidense.
Giménez ha señalado a Cabello como una figura clave del poder chavista, calificándolo de “matón” y vinculándolo con actividades criminales y desestabilizadoras. Además, ha insistido en que debe ser capturado y entregado a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos.
Respecto a Delcy Rodríguez, Giménez ha adoptado un tono más estratégico: le ha pedido que coopere con Estados Unidos y que entregue a Cabello. Según sus declaraciones, esta acción podría evitar un conflicto interno o incluso un golpe de Estado en Venezuela, sugiriendo que dentro del oficialismo existen divisiones y traiciones.
Asimismo, ha insinuado que miembros del chavismo estarían desertando o colaborando con Washington, lo que reflejaría una fractura en la cúpula del poder.
En conjunto, sus comentarios muestran una postura dura: presenta a Cabello como un objetivo prioritario de justicia internacional y a Rodríguez como una figura que aún puede decidir entre cooperar con EE. UU. o enfrentar mayores consecuencias políticas.
Actualmente, las autoridades judiciales de Estados Unidos imputan a Diosdado Cabello, quien se desempeña como ministro del Interior del régimen venezolano, varios cargos de gran gravedad.
Entre ellos se incluyen la presunta conspiración para llevar a cabo actos de narcoterrorismo, así como la planificación para introducir cocaína en territorio estadounidense. Asimismo, se le atribuye la conspiración para el uso y la posesión de armas automáticas y artefactos destructivos en el contexto de actividades vinculadas al narcotráfico.