Congresista de EE. UU. habló sobre captura de Diosdado Cabello y envió un mensaje a Delcy Rodríguez: “Es hora de terminar el trabajo”

El congresista republicano, Carlos Giménez, aliado del partido del presidente Donald Trump, publicó en sus redes sociales un mensaje a Delcy Rodríguez en el que la invitó a tomar la decisión de capturar a Diosdado Cabello.

“Diosdado Cabello es uno de los ejecutores más poderosos del régimen: está vinculado a la corrupción, la represión y redes criminales que han desestabilizado toda una región”, dijo Giménez en la red social X.

“La dictadora interina, Delcy Rodríguez, debería entregarlo de inmediato a las autoridades de EE. UU. La rendición de cuentas no puede ser selectiva. La justicia debe ser completa. Es hora de terminar el trabajo”, dijo.

🚨 Diosdado Cabello is one of the regime’s most powerful enforcers—linked to corruption, repression, and criminal networks that have destabilized an entire region.



The interim dictator, Delcy Rodríguez, should immediately surrender him to U.S. authorities.



Accountability cannot… pic.twitter.com/j7BzjwC9gG — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) April 10, 2026

El congresista ha sido un férreo opositor al régimen de Venezuela y ha criticado en distintas ocasiones al ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, por quien aún pesa una orden de captura por parte del gobierno estadounidense.

Giménez ha señalado a Cabello como una figura clave del poder chavista, calificándolo de “matón” y vinculándolo con actividades criminales y desestabilizadoras. Además, ha insistido en que debe ser capturado y entregado a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos.

Diosdado Cabello asegura que Maduro y Cilia Flores volverán “más temprano que tarde” a Venezuela

Respecto a Delcy Rodríguez, Giménez ha adoptado un tono más estratégico: le ha pedido que coopere con Estados Unidos y que entregue a Cabello. Según sus declaraciones, esta acción podría evitar un conflicto interno o incluso un golpe de Estado en Venezuela, sugiriendo que dentro del oficialismo existen divisiones y traiciones.

Asimismo, ha insinuado que miembros del chavismo estarían desertando o colaborando con Washington, lo que reflejaría una fractura en la cúpula del poder.

El congresista Carlos Giménez ha sido un férreo crítico al régimen venezolano Foto: Anadolu via AFP

En conjunto, sus comentarios muestran una postura dura: presenta a Cabello como un objetivo prioritario de justicia internacional y a Rodríguez como una figura que aún puede decidir entre cooperar con EE. UU. o enfrentar mayores consecuencias políticas.

Actualmente, las autoridades judiciales de Estados Unidos imputan a Diosdado Cabello, quien se desempeña como ministro del Interior del régimen venezolano, varios cargos de gran gravedad.

Entre ellos se incluyen la presunta conspiración para llevar a cabo actos de narcoterrorismo, así como la planificación para introducir cocaína en territorio estadounidense. Asimismo, se le atribuye la conspiración para el uso y la posesión de armas automáticas y artefactos destructivos en el contexto de actividades vinculadas al narcotráfico.