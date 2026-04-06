Diosdado Cabello asegura que Maduro y Cilia Flores volverán “más temprano que tarde” a Venezuela

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, regresarán “más temprano que tarde” al país, tras su captura el pasado enero por parte de las fuerzas especiales estadounidenses.

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“Le enviamos un saludo y nuestras palabras de aliento a nuestro compañero Nicolás Maduro, presidente constitucional, y a Cilia Flores”, expresó el líder chavista venezolano en una rueda de prensa retransmitida por la cadena estatal VTV, en la cual ha querido mandar al presidente y su esposa “todo” su “respeto” y “cariño”.

Seguido a esto, el dirigente chavista, quien también lidera la secretaría general del gobernante Partido Socialista Unido venezolano(PSUV), dijo que “más pronto que tarde” ambos estarán “de vuelta, junto a su pueblo, junto a su partido y junto a su patria”.

🚨 #ÚltimaHora Secretario General del PSUV, Diosdado Cabello: "Un saludo y nuestra palabra de aliento a nuestro compañero Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional; y a Cilia Flores. Todo nuestro respeto, nuestro cariño hacia ellos, sabiendo que más temprano que tarde los… pic.twitter.com/nu7b0HDq7w — Globovisión (@globovision) April 6, 2026

El dictador venezolano, Nicolás Maduro y su cónyuge, privados de libertad en Estados Unidos desde el 3 de enero, difundieron durante el último fin de semana un mensaje en la red social X en el que exhortaron a la unidad, el diálogo y la reconciliación en la nación suramericana.

Por otra parte, para este próximo 9 de abril, el secretario general del PSUV ha convocado una “gran movilización” por la paz de Venezuela en todo el territorio nacional".

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La misma coincide en fecha con la convocada previamente por trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en aras de reivindicar mejoras salariales.

El partido en el poder adelantó, sin ofrecer información específica, que el chavismo se encuentra organizándose para conmemorar las fechas 11, 12 y 13 de abril de 2002, periodo en el que tuvo lugar un intento fallido de golpe de Estado contra el entonces mandatario Hugo Chávez.

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Foto: Getty Images

Cabello, ofreció también un informe relacionado con el periodo vacacional de la Semana Mayor. En su alocución, el dirigente destacó que el balance resultó positivo, subrayando el ambiente de armonía social y la estabilidad registrada en el país.

Cabello calificó los días santos como una “extraordinaria jornada cívica”, desarrollada a lo largo y ancho del territorio nacional.

En este contexto, la comparecencia ante los medios también permitió poner en valor las acciones de gobierno enmarcadas en las directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

Cabello resaltó el monitoreo permanente de los servicios públicos, así como el acompañamiento institucional a las celebraciones religiosas, entre ellas la tradicional procesión del Nazareno de San Pablo, celebrada en la Basílica de Santa Teresa.