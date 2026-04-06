Rapero Tekashi 6ix9ine reveló más detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York

Durante un stream con el creador de contenido estadounidense Adin Ross, el rapero Tekashi 6ix9ine dio a conocer más detalles sobre su estancia en prisión en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, junto al caído dictador venezolano Nicolás Maduro, que permanece en territorio estadounidense desde el pasado 3 de enero.

Precisamente, durante la charla, el músico contó que durante las charlas que tuvo con el expresidente, este le contó cómo fue la operación en la que fue capturado en territorio venezolano en la misión militar adelantada por el ejército de los Estados Unidos con el aval del presidente Donald Trump a inicios de este año.

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“Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano entró en su casa y fue una locura. No quería molestarlo. En cuanto entró le dije: oye, cualquier cosa que necesites, yo te ayudo”, contó Tekashi 6ix9ine durante la entrevista de la transmisión en vivo durante este fin de semana.

Posteriormente, contó que el exmandatario tuvo problemas con su higiene durante varios días hasta que las autoridades le permitieron ducharse. “No, olía bien… bueno, olía a mierda cuando recién salió de la caja, como de la unidad de terroristas (detenidos por los militares de Estados Unidos), pero después pudo ducharse y todo eso”, complementó durante el diálogo con Adin Ross.

Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York Foto: Foto:Colprensa/ AP

El rapero así mismo explicó que Nicolás Maduro utilizaba una cama en la que él había dormido en 2025, como prueba de su cercanía. También agregó que, antes de salir de la prisión, él ocupaba otra que previamente había sido usada por el productor musical Sean ‘Diddy’ Combs, condenado por delitos vinculados a la prostitución.

Luego, 6ix9ine también se refirió el video viral que él compartió a través de redes sociales, donde dejó ver un muñeco de Bob Esponja que, según dijo, le autografió el caído dictador. “Literalmente, pensé que conseguir la firma del presidente venezolano era legendario. Sí, lo es, ya sabes, la conseguí y esas cosas”, contó.

“Mira, Maduro lo firmó”, expresó el rapero a su salida de prisión. “Maduro. 2 de abril. Venezuela por siempre 6ix9ine 101”, mostró en el mencionado video el rapero 6ix9ine tras su salida de la prisión tras 90 días en el centro de detención.

De izquierda a derecha: El rapero Tekashi 6ix9ine y Nicolás Maduro en poder de las autoridades estadounidenses. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en Instagram 6ix9ine y Getty Images respectivamente.

Varias semanas antes de recuperar su libertad, el rapero 6ix9ine ya había mencionado la posibilidad de encontrarse con Nicolás Maduro en el centro de detención de Brooklyn. En un video compartido en sus redes sociales se refirió al respecto.

“Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me habían arrestado… que estuve en prisión con ‘Diddy’ (Combs), el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo? Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela”, aseguró. “Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”, dijo el rapero.

A comienzos de 2025, el rapero Tekashi 6ix9ine aceptó una condena de 90 días, luego de que se comprobara que incumplió las condiciones de su libertad condicional. Esto ocurrió tras haberse declarado culpable, en julio de ese mismo año, por posesión de drogas como cocaína y éxtasis halladas en su vivienda en Miami.

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