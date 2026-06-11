“Un tesoro que vale 8.000 millones de euros”: Murió en Italia un hombre sin herederos y su patrimonio inmobiliario pasa al Estado

Usualmente, cuando una persona fallece, sus bienes pasan a sus herederos, ya sea porque así lo establece un testamento o porque la ley reconoce a sus familiares más cercanos como beneficiarios de la herencia.

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Sin embargo, surge una pregunta cuando el fallecido no deja herederos directos ni testamento. En esos casos, el destino de los bienes depende de la legislación de cada país.

Una situación de este tipo ocurrió en Italia, donde un hombre que acumuló una fortuna considerable murió sin dejar herederos conocidos.

El hombre falleció en marzo de 2009 en la provincia de Reggio Emilia. Desde entonces, su patrimonio permaneció congelado debido a la ausencia de personas con derecho legal a reclamar la herencia.

En Europa, muchas personas fallecen sin haber redactado un testamento, lo que en algunos casos da lugar a herencias sin herederos identificables. Foto: Getty Images

Durante años, las autoridades mantuvieron la situación bajo revisión mientras se verificaba si existían familiares o posibles beneficiarios con algún derecho sobre los bienes.

La situación cambió recientemente, cuando un juez tutelar del Tribunal de Módena declaró la existencia de una “herencia vacante”, figura jurídica que se aplica cuando no existen herederos legítimos ni testamentarios.

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Tras varios años de análisis y deliberaciones, la justicia italiana determinó que la totalidad de la fortuna debía pasar a manos del Estado. La decisión puso fin a una situación que se había prolongado durante más de una década y que mantenía sin un propietario definido un patrimonio de gran valor.

La resolución se fundamentó en el artículo 586 del Código Civil italiano, una norma que regula el destino de los bienes cuando una persona fallece sin herederos.

El patrimonio de herencias sin reclamar asciende a los 8.000 millones de euros. Foto: Getty Images

El objetivo es evitar que el patrimonio quede abandonado o sin un titular legítimo, garantizando así su administración y aprovechamiento conforme a la ley.

De esta manera, el Estado asume la titularidad de los bienes y estos pasan a integrarse al patrimonio público. En consecuencia, la herencia de este hombre, que permaneció sin dueño durante más de una década, terminará incorporándose al patrimonio estatal italiano.

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No obstante, este no es un caso único en Europa. Según estimaciones del “Evaluation Lab” de la Fondazione Giordano Dell’Amore para la Fondazione Cariplo, el valor de los patrimonios sin herederos ronda actualmente los 8.000 millones de euros.

Las proyecciones apuntan a que esta cifra podría crecer hasta 20.800 millones de euros en 2030 y alcanzar los 88.100 millones en 2040, reflejando un fenómeno que cada vez genera más atención entre expertos y autoridades.