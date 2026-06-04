Este es el listado de apellidos que podrían descender de la realeza de Europa

Se estima que en el mundo existen entre 9 y 31 millones de apellidos, según datos de FamilySearch. Sin embargo, estos no son solo una herramienta para identificar a las personas, sino también una forma de rastrear sus orígenes familiares, geográficos e incluso culturales.

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Los apellidos surgieron en Europa durante los inicios de la Edad Media como respuesta a una necesidad práctica y era la de diferenciar a las numerosas personas que compartían el mismo nombre.

Para lograrlo, las autoridades y las comunidades comenzaron a asignar identificadores adicionales basados en el lugar de procedencia, el oficio, las características físicas o el nombre del padre de cada individuo. Con el tiempo, estos distintivos se volvieron hereditarios y dieron origen a los apellidos que conocemos en la actualidad.

Además de facilitar la identificación de las personas, los apellidos se convirtieron en un símbolo de linaje, estatus y poder. En las monarquías europeas, la pertenencia a determinadas casas o dinastías reales estaba estrechamente ligada al apellido, ya que este permitía demostrar la ascendencia y la legitimidad para reclamar un trono.

La expansión europea y la colonización de América contribuyeron a que antiguos apellidos nobiliarios se extendieran entre millones de personas. Foto: Getty Images/iStockphoto

De esta manera, solo los miembros de ciertas familias reales podían heredar o acceder al poder, convirtiendo los apellidos en una herramienta clave para la continuidad de las distintas monarquías.

Sin embargo, con el paso de los siglos, muchas de estas familias —o al menos algunas de sus ramas— se fueron alejando de los vínculos directos con la realeza. Según un análisis publicado por LADbible, esto provocó que apellidos que alguna vez estuvieron reservados a determinadas casas nobles o reales terminaran extendiéndose entre la población general.

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Este proceso se intensificó durante la colonización de América. Miles de europeos que llegaron al continente formaron familias con las poblaciones locales, dando origen a nuevas generaciones que heredaron estos apellidos.

Con el tiempo, la expansión demográfica y la mezcla de linajes hicieron que muchos de ellos perdieran su conexión directa con las familias reales, aunque conservaran un origen histórico ligado a la nobleza o la monarquía.

Existen decenas de apellidos con vínculos históricos a la monarquía británica, aunque esto no implica un parentesco directo con la realeza. Foto: Getty Images

Por este motivo, la plataforma MyHeritage realizó un estudio en el que identificó 35 apellidos asociados históricamente con la realeza, especialmente con la monarquía británica. Sin embargo, llevar alguno de estos apellidos no implica necesariamente tener un vínculo directo o comprobado con la familia real, ya que muchos de ellos se han extendido entre la población a lo largo de los siglos.

A continuación, la lista de apellidos que MyHeritage relaciona con la realeza británica:

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Stuart (Stewart).

Spencer.

Plantagenet.

Lancaster.

York.

Tudor.

Savoy (Savoia, Savoie).de Medici (Medici).

Capet.

Valois (de Valois).

Bourbon (de Bourbon).

Orléans (d’Orléans, de Orléans).

Howard.

Seymour.

Percy.

Habsburg.

Bruce.

Orange-Nassau.

Oldenburg.

Glücksburg.

Romanov.

Baskerville.

Darcy (d’Arcy).

Neville.

Astley.

Capell (Capel).

Grey.

FitzAlan.

Courtenay.

Manners.

Russell.

Cavendish.

Talbot.

Hanover.

Windsor (Mountbatten-Windsor).