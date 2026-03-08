Tecnología

Los apellidos que podrían revelar ascendencia árabe: estudio identificó raíces que muchos desconocen

Los resultados sugieren que estos apellidos podrían tener una vinculación histórica con la población árabe.

Redacción Tecnología
8 de marzo de 2026, 6:48 p. m.
Apellidos con posible origen árabe.
Apellidos con posible origen árabe. Foto: Getty Images

Los árabes son una agrupación de comunidades vinculadas en gran medida por la religión musulmana. Entre ellos se encontraban los provenientes del Mediterráneo oriental y los bereberes originarios del norte de África. Dentro de esta organización, los árabes concentraban el mayor poder político y social, por lo que ocuparon las tierras más fértiles y los cargos de mayor relevancia.

Por ejemplo, España es considerado uno de los países con mayor diversidad cultural e histórica, debido a la convivencia e integración de distintas comunidades a lo largo de los siglos. Entre ellas destaca la árabe, cuya influencia dejó una huella importante en diversos ámbitos sociales y culturales. Como consecuencia de esta presencia prolongada, algunos apellidos se han relacionado con posibles raíces o ascendencia árabe.

Apellidos que podrían delatar su ascendencia: estudio reveló listado con posible origen gitano

De acuerdo con el estudio MyHeritage, citado por la Fundación de Cultura Islámica, fueron identificados diversos apellidos españoles con posible origen árabe. Según esta investigación, existen más de un centenar de apellidos vinculados a esta raíz.

Estos apellidos podrían tener raíces árabes

  • Aguilar
  • Albarracín
  • Alcalá
  • Alcántara
  • Alcolea
  • Aldea
  • Almansa
  • Almeida
  • Barjuán
  • Benavides
  • Buendía
  • Bono
  • Calavera
  • Cebrián
Mundo árabe
El mundo árabe es emocionante. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images
  • Cordobés
  • Cortés
  • Elías
  • Gálvez
  • Guerra
  • Herrera
  • Jaén
  • Lucas
  • Lama
  • Martínez
  • Méndez
  • Mendoza
  • Molina
  • Monzón
  • Morales
  • Morón
  • Nicolás
  • Páez
  • Palacios
Preguntarse
El origen de los apellidos genera interrogantes. Foto: Getty Images
  • Pérez
  • Pascual
  • Ponce
  • Rabal
  • Salas
  • Salvador
  • Salomón
  • Serrano
  • Torres
  • Valenciano
  • Venegas
  • Yamal

Apellidos que podrían tener raíces gitanas

La organización Ancestros Group difundió un repertorio basado en la Real Pragmática de 1783, documento en el que se registraron los nombres y apellidos de más de doce mil familias gitanas, incluyendo personas ya fallecidas. Este registro es considerado una de las principales fuentes históricas para el estudio de esta población en territorio español.

