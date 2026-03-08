Los apellidos que podrían revelar ascendencia árabe: estudio identificó raíces que muchos desconocen

Los árabes son una agrupación de comunidades vinculadas en gran medida por la religión musulmana. Entre ellos se encontraban los provenientes del Mediterráneo oriental y los bereberes originarios del norte de África. Dentro de esta organización, los árabes concentraban el mayor poder político y social, por lo que ocuparon las tierras más fértiles y los cargos de mayor relevancia.

Por ejemplo, España es considerado uno de los países con mayor diversidad cultural e histórica, debido a la convivencia e integración de distintas comunidades a lo largo de los siglos. Entre ellas destaca la árabe, cuya influencia dejó una huella importante en diversos ámbitos sociales y culturales. Como consecuencia de esta presencia prolongada, algunos apellidos se han relacionado con posibles raíces o ascendencia árabe.

Apellidos que podrían delatar su ascendencia: estudio reveló listado con posible origen gitano

De acuerdo con el estudio MyHeritage, citado por la Fundación de Cultura Islámica, fueron identificados diversos apellidos españoles con posible origen árabe. Según esta investigación, existen más de un centenar de apellidos vinculados a esta raíz.

Estos apellidos podrían tener raíces árabes

Aguilar

Albarracín

Alcalá

Alcántara

Alcolea

Aldea

Almansa

Almeida

Barjuán

Benavides

Buendía

Bono

Calavera

Cebrián

El mundo árabe es emocionante. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Cordobés

Cortés

Elías

Gálvez

Guerra

Herrera

Jaén

Lucas

Lama

Martínez

Méndez

Mendoza

Molina

Monzón

Morales

Morón

Nicolás

Páez

Palacios

El origen de los apellidos genera interrogantes. Foto: Getty Images

Pérez

Pascual

Ponce

Rabal

Salas

Salvador

Salomón

Serrano

Torres

Valenciano

Venegas

Yamal

Apellidos que podrían tener raíces gitanas

La organización Ancestros Group difundió un repertorio basado en la Real Pragmática de 1783, documento en el que se registraron los nombres y apellidos de más de doce mil familias gitanas, incluyendo personas ya fallecidas. Este registro es considerado una de las principales fuentes históricas para el estudio de esta población en territorio español.

La fecha de nacimiento sí importa: estudio revela que los niños nacidos en estos 3 meses serían más inteligentes

Aunque se trata de una lista de apellidos vinculados históricamente con la población gitana, su presencia no constituye una prueba definitiva de ascendencia romaní. La coincidencia de un apellido podría responder a múltiples factores históricos y sociales.

Fernández

Ximénez

Rodríguez

Muñoz

García

Heredia

Vargas

Cortés

Reyes

Malla

Montoya

Moreno

Santiago

Salazar

Fajardo

Escudero

Camacho

Monje

Gabarri

Navarro

Castro