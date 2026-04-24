‘Sacrificio’ humano en Meta: miles de personas se quedarán sin trabajo y entierran 6000 vacantes por su nueva apuesta

Meta anunció internamente el jueves una nueva y profunda reestructuración laboral que implicará el despido de 8.000 empleados, equivalente a cerca del 10% de su plantilla, además de la eliminación de aproximadamente 6.000 puestos que aún no estaban cubiertos.

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La información fue confirmada a la AFP por una fuente cercana al caso, en medio de un contexto de ajustes que vuelve a golpear al sector tecnológico global.

De acuerdo con documentos presentados ante la SEC, la compañía contaba a finales de diciembre con 78.865 empleados.

Reestructuración interna impulsada por eficiencia y la IA

En una nota interna, la directora de recursos humanos de Meta, Janelle Gale, explicó que la decisión responde a una estrategia de optimización corporativa.

La medida busca, según el mensaje interno, “gestionar la empresa de forma más eficiente y compensar las inversiones” del grupo, que se encuentra inmerso en una fuerte apuesta por la inteligencia artificial.

La directora de recursos humanos de Meta, Janelle Gale, explicó que el ajuste responde a una estrategia de eficiencia corporativa. Foto: Bloomberg via Getty Images

Aunque el ajuste no atribuye directamente la reducción de personal a esta tecnología, el contexto de transformación tecnológica ha sido determinante en la reorganización.

La visión de Zuckerberg y el nuevo modelo de trabajo

El director ejecutivo de Mark Zuckerberg ya había anticipado a finales de enero una transformación estructural vinculada a la IA y la eficiencia operativa.

“Los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona altamente cualificada”, afirmó.

El director ejecutivo de Meta ya había advertido cambios estructurales ligados al avance de la inteligencia artificial. Foto: NurPhoto via Getty Images

En esa misma línea, añadió: “Estamos apostando por las contribuciones individuales y reduciendo el tamaño de los equipos”.

Estas declaraciones reflejan un cambio profundo en la filosofía laboral de la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram.

Un historial reciente de recortes y expansión previa

El ajuste actual se suma a una serie de reducciones de personal que Meta ha ejecutado en los últimos años.

En 2022, la compañía inició su primera gran ronda de despidos, que afectó a 11.000 trabajadores. Posteriormente, en marzo de 2023, se llevó a cabo una segunda ola que alcanzó a otras 10.000 personas.

Paradójicamente, entre finales de 2023 y finales de 2025, la empresa había incrementado su plantilla en más de 11.000 empleados, lo que evidencia una fuerte volatilidad en su estructura laboral.

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Inversiones millonarias en inteligencia artificial

Meta continúa destinando recursos colosales al desarrollo de inteligencia artificial y su infraestructura asociada.

La compañía, con sede en Menlo Park, California, proyecta inversiones entre 115.000 y 135.000 millones de dólares en 2026, enfocadas principalmente en centros de datos y chips especializados.

En esa línea, a finales de febrero anunció un acuerdo con AMD para la compra de millones de chips por al menos 60.000 millones de dólares, reforzando su apuesta tecnológica a gran escala.

Efecto dominó en la industria tecnológica

El movimiento de Meta no es aislado. El mismo jueves, Microsoft informó internamente un plan de retiro voluntario que podría afectar hasta el 7% de su plantilla, equivalente a unas 8.750 personas, según medios estadounidenses.

Ese mismo jueves, Microsoft anunció internamente un plan de retiro voluntario para miles de empleados. Foto: Getty Images

Consultada por la AFP, la compañía no respondió de inmediato. Se trataría del primer programa de retiros voluntarios en la historia del grupo, lo que refuerza la tendencia de reconfiguración laboral en las grandes tecnológicas.

Un sector en transformación acelerada

El ajuste simultáneo en varias compañías refleja un momento de transición en la industria tecnológica, marcada por la automatización, la inversión intensiva en IA y la redefinición del tamaño de los equipos humanos.

*Con información de AFP.