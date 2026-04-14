The Walt Disney Company es una de las empresas más importantes del mundo; su relevancia en la industria del cine y el entretenimiento la ha convertido en una de las compañías más relevantes del planeta.

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Es por esto que causó tanto revuelo el anuncio que hizo el prestigioso medio estadounidense, The Wall Street Journal, que aseguró que la compañía de entretenimiento planea eliminar hasta 1.000 puestos laborales en las próximas semanas.

The Wall Street Journal fue el medio que reveló los despidos de la compañía. Foto: Getty Images

El artículo publicado por el medio de Wall Street aseguró que esta sería la primera medida significativa de Josh D’Amaro, el nuevo director ejecutivo de Disney. Esta noticia se habría confirmado este martes, cuando diferentes medios estadounidenses comenzaron a reportar el mensaje que D’Amaro le habría enviado a los colaboradores.

“Dado el rápido ritmo de evolución de nuestros sectores, esto nos obliga a evaluar constantemente cómo fomentar una plantilla más ágil y con mayor capacidad tecnológica para satisfacer las necesidades del futuro”, señaló D’Amaro en un correo electrónico según la agencia de prensa Reuters.

Medios estadounidenses informaron que los recortes impactarían primeramente el área de marketing. Sin embargo, este anuncio no sería algo extraño, teniendo en cuenta que el año pasado la empresa habría realizado al menos cuatro rondas de despidos, entre las que destacó una que impactó a 200 trabajadores de ABC News Group y las redes de entretenimiento de Disney.

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No obstante, en 2023 el entonces CEO Bob Iger anunció el despido de 7.000 colaboradores como parte de un plan de reducción de costos a gran escala.

Esta decisión que tuvo que tomar Disney obedece a la presión del declive que sufren más medios en el mundo que emiten su programación en la televisión por cable. Los nuevos hábitos de consumo han obligado a que las plataformas cambien sus dinámicas.

Varios miles de empleados en la semana que comienza el lunes 24 de abril de 2023, una segunda ronda de recortes que forma parte de un plan previamente anunciado para eliminar 7,000 puestos de trabajo este año. Foto: AP

A pesar de que Disney+ ganó terreno en los últimos años, los medios estadounidenses aseguran que no ha sido suficiente para mantener la planta de trabajadores. Sin embargo, el comunicado que supuestamente envió el actual CEO explicaría que los cambios se deben al cambio de profesionales que se necesitan.

La rapidez que destacan los medios norteamericanos para tomar decisiones por parte de la nueva dirigencia sería una muestra del talante de sus decisiones en los próximos días. Al parecer, son urgentes las decisiones en la compañía de entretenimiento.