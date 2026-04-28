Senado de Estados Unidos tomó decisión crucial sobre acciones militares en Cuba

El Senado de Estados Unidos bloqueó este martes, por 51 votos contra 47, una resolución de poderes de guerra presentada por senadores demócratas que habría obligado al presidente Donald Trump a obtener autorización del Congreso antes de emprender cualquier acción militar contra Cuba. Es el más reciente de una serie de intentos fallidos del Partido Demócrata por ponerle freno al uso unilateral de la fuerza militar por parte de la administración.

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La votación fue casi completamente partidista. Los únicos republicanos en votar a favor de avanzar con la resolución fueron Susan Collins, de Maine, y Rand Paul, de Kentucky. El único demócrata en oposición fue John Fetterman, de Pensilvania.

El senador republicano Rick Scott, de Florida, quien presentó la moción de orden que bloqueó la resolución, argumentó que una votación de poderes de guerra no era apropiada porque Trump no ha desplegado tropas en Cuba. “El único motivo que se me ocurre por el que un demócrata propondría esto es para recaudar fondos mostrando cómo están combatiendo a Trump”, dijo Scott.

La medida fue rechazada en el Capitolio de los Estados Unidos. Foto: Getty Images /narvikk

La resolución había sido presentada por los senadores demócratas Tim Kaine, de Virginia, Adam Schiff, de California, y Ruben Gallego, de Arizona, quienes argumentaron que Trump ya ordenó un bloqueo energético ilegal contra Cuba y continúa amenazando con una acción militar directa.

Kaine fue directo en el debate previo a la votación: “Si alguien le hiciera a Estados Unidos lo que nosotros le estamos haciendo a Cuba, definitivamente lo consideraríamos un acto de guerra”.

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Schiff advirtió que el precedente es grave: “Donald Trump ha ignorado la autoridad exclusiva del Congreso para declarar la guerra con ataques a Irán y Venezuela. El sable que está agitando hacia Cuba deja claro cuál es su próximo objetivo. El Congreso debe hacer oír su voz, o arriesgamos perder para siempre nuestras facultades constitucionales”.

Donald Trump ha aumentado las tensiones contra Cuba en los últimos meses. Foto: Getty Images / AP

El rechazo de este martes se produce después de una serie de votaciones fallidas similares para detener la guerra contra Irán, y en medio de la preocupación demócrata por que Trump involucre a las fuerzas armadas en otra operación militar sin consultar al Congreso, tras los ataques a Irán, la operación en Venezuela que capturó a Maduro y los ataques a embarcaciones en el Caribe.

La Casa Blanca sostiene que las operaciones militares de Trump en el exterior están dentro de su autoridad como comandante en jefe para actuar en defensa de la nación. Aunque la Constitución otorga al Congreso el poder de declarar la guerra, esa restricción no aplica para operaciones de corto plazo o para contrarrestar una amenaza inmediata.

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Trump había dicho en marzo, durante una conferencia en Miami, que “Cuba es el siguiente”, sin precisar qué tipo de acción contempla contra el gobierno de La Habana.